***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.04.2020 14:42
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin düzeltme özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20/04/2020
ALIM
7200.00
50915,91
20/04/2020
SATIM
4787.00
34687,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839560
BIST
17:2998.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -936,18
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
17:296,9838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
17:297,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
17:29377,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,74
|Açılış
|: 377,74
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|82.897.993
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.649
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|116.928.875
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.432.023
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|81.357.574
|% 9,98
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,90
|28.300.711
|% -6,96
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,88
|858.085.976
|% 7,96
|
|GARAN
|8,23
|576.511.839
|% -1,91
|
|ASELS
|27,12
|556.973.205
|% -1,02
|
|THYAO
|10,48
|503.396.426
|% -1,50
|
|ISFIN
|3,33
|494.173.367
|% 0,60
|
|ODAS
|1,66
|466.141.682
|% 3,11
|
|ECILC
|4,88
|858.085.976
|% 7,96
|
|ISFIN
|3,33
|494.173.367
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,79
|300.512.659
|% 1,45
|
|GSRAY
|2,54
|259.673.137
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5808
|8,6238
|% -0,24
|
|Frank
|7,1850
|7,2283
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-6,82
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.478
|-5,70
|
|Tam
|2.484
|2.543
|-17,30
|
|Yarım
|1.210
|1.241
|-2,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,71
|14,76
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,09
|20,09
|-5,48
|
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