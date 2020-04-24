***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.04.2020 18:04
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/04/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24/04/2020
ALIM
2786.00
18810,86
24/04/2020
SATIM
2786.00
18977,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840174
BIST
18:0098.788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 617,04
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:006,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0454
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
18:007,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0654
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5550
En Düşük
7,4741
18:00387,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,70
|Açılış
|: 387,29
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.217
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|183.644.344
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.870.856
|% 10,00
|
|KENT
|233,50
|11.185.107
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.836.199
|% 9,99
|
|EUYO
|1,45
|17.344.091
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,65
|276.175
|% -7,00
|
|YBTAS
|7.500,00
|148.322
|% -6,12
|
|GARAN
|8,13
|849.174.975
|% 0,74
|
|ECILC
|4,80
|615.881.919
|% 3,00
|
|ASELS
|26,48
|573.058.513
|% -1,12
|
|SASA
|8,85
|480.792.996
|% 1,49
|
|SOKM
|11,69
|432.916.797
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|426.773.757
|% 9,93
|
|ECILC
|4,80
|615.881.919
|% 3,00
|
|TSKB
|1,02
|110.254.204
|% 3,03
|
|PETKM
|3,45
|370.192.742
|% 0,58
|
|GARAN
|8,13
|849.174.975
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5773
|8,6203
|% 0,35
|
|Frank
|7,1359
|7,1789
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8499
|1,8592
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-9,71
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,38
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.540
|2,70
|
|Tam
|2.543
|2.606
|2,70
|
|Yarım
|1.239
|1.272
|1,30
|
|Çeyrek
|621
|636
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|21,41
|21,41
|0,08
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