***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.04.2020 18:09
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/04/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27/04/2020
ALIM
1731.00
11629,42
27/04/2020
SATIM
1731.00
11679,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840401
BIST
18:05101.267
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.508,40
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.361
En Düşük
100.086
18:056,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0349
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
18:057,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0344
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
18:05384,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,21
|Açılış
|: 384,47
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|156.721.319
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,99
|118.918
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.544.894
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.228.792
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|167.853
|% 10,00
|
|BMELK
|3,15
|897.719
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.473,30
|282.516
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,60
|266.042
|% -7,07
|
|FRIGO
|14,06
|844.122
|% -6,27
|
|TDGYO
|2,67
|3.397.060
|% -5,99
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|ASELS
|27,48
|831.874.820
|% 3,00
|
|SOKM
|12,00
|588.679.398
|% 2,65
|
|ECILC
|5,11
|1.006.901.195
|% 6,02
|
|YKBNK
|2,12
|357.113.022
|% 5,47
|
|GARAN
|8,36
|1.219.314.054
|% 2,96
|
|THYAO
|10,82
|1.340.122.249
|% 5,36
|
|IHLGM
|1,07
|134.453.876
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6513
|8,6947
|% 0,91
|
|Frank
|7,1332
|7,1762
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-17,48
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.520
|-16,90
|
|Tam
|2.528
|2.582
|-21,30
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-8,50
|
|Çeyrek
|618
|631
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,17
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|22,87
|22,87
|-1,94
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59FMIZP
Yüzde 7.30 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 657 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TKFEN, BIMAS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2106, 88 artarak (% 2.27 ) 94, 812
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, ALYAG, HALKS, KSTUR, TACTR, KPHOL, ARTI, EKIZ, UZERB, VANGD
-
17:58
MAALT, DOCO, TUKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında