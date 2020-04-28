***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.04.2020 18:07
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/04/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28/04/2020
ALIM
506.00
3350,20
28/04/2020
SATIM
506.00
3377,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840897
BIST
18:05100.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -559,88
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.621
18:056,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0006
En Düşük
6,9799
18:057,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6193
En Düşük
7,5499
18:05384,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,11
|Açılış
|: 384,23
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,67
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,57
|36.754.527
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|329.163
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|47.513.903
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|620.895
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.504.209
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|488.533
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|844.877
|% -9,84
|
|SERVE
|3,59
|1.158.060
|% -9,80
|
|SUMAS
|10,97
|46.769
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,27
|199.066
|% -7,17
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|THYAO
|10,65
|757.013.204
|% -1,57
|
|ASELS
|27,36
|545.381.467
|% -0,44
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ODAS
|1,73
|494.992.212
|% 4,22
|
|ECILC
|5,05
|914.922.307
|% -1,17
|
|CEMAS
|1,06
|149.841.185
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|965.151.052
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,10
|238.307.504
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6669
|8,7103
|% 0,10
|
|Frank
|7,1491
|7,1922
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,78
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.518
|-7,20
|
|Tam
|2.525
|2.580
|-7,40
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|-3,60
|
|Çeyrek
|617
|631
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,11
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|22,88
|22,88
|-0,19
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