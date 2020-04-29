***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.04.2020 18:06
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
29/04/2020
ALIM
1000.00
6732,50
29/04/2020
SATIM
1002.00
6796,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841201
BIST
18:05101.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 887,85
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
18:056,9530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0332
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9453
18:057,5487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5377
18:05380,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,82
|Açılış
|: 380,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
379,97
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,29
|12.172.903
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|165.592.386
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|179.815.456
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|44.497.579
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|42.105.196
|% 10,00
|
|KRONT
|27,24
|119.807.333
|% -9,98
|
|CASA
|16,29
|224.541
|% -9,95
|
|LKMNH
|7,13
|102.853.495
|% -7,88
|
|GYHOL
|20,44
|28.795.058
|% -7,34
|
|KSTUR
|25,04
|7.856
|% -7,26
|
|MGROS
|30,18
|1.237.820.448
|% 4,07
|
|GARAN
|8,42
|757.061.294
|% 1,32
|
|PETKM
|3,59
|654.103.371
|% 2,28
|
|THYAO
|10,61
|612.026.469
|% -0,38
|
|ASELS
|27,44
|561.805.773
|% 0,29
|
|ODAS
|1,84
|403.023.489
|% 6,36
|
|PETKM
|3,59
|654.103.371
|% 2,28
|
|CEMAS
|1,11
|175.002.856
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|162.304.088
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,26
|116.937.122
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6128
|8,6560
|% -0,48
|
|Frank
|7,1074
|7,1502
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8433
|1,8525
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-3,45
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.496
|-19,30
|
|Tam
|2.503
|2.557
|-19,70
|
|Yarım
|1.219
|1.250
|-9,70
|
|Çeyrek
|612
|625
|-4,80
|