***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.05.2020 18:13
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/05/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04/05/2020
ALIM
2750.00
19552,50
04/05/2020
SATIM
2501.00
17901,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842386
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0521
En Düşük
6,9956
18:057,6798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0240
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,79
|Açılış
|: 386,30
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.612.905
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|277.121
|% 9,98
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|AYCES
|24,76
|98.737
|% -9,96
|
|BANVT
|23,74
|68.480.532
|% -9,94
|
|KERVN
|0,35
|814.834
|% -7,89
|
|CELHA
|9,10
|1.515.636
|% -6,28
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|AKBNK
|5,73
|260.655.152
|% -2,72
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|DOHOL
|1,84
|163.395.249
|% 2,22
|
|AFYON
|2,94
|245.901.785
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7343
|8,7781
|% 0,05
|
|Frank
|7,2666
|7,3104
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8692
|1,8785
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,00
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.531
|17,80
|
|Tam
|2.550
|2.593
|18,30
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|9,00
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,84
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|0,21
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
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17:58XU100
Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
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17:58DESPC
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
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17:57PINSU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
-
17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem