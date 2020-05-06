YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|RODRG
|2,20
|662.351
|% 10,00
|POLTK
|121,00
|205.987
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,8513
|8,8957
|% 0,84
|Frank
|7,3381
|7,3823
|% 1,22
|Riyal
|1,9078
|1,9173
|% 1,48
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|-17,43
|Altın Gr.
|390
|390
|1,92
|Cumhuriyet
|2.496
|2.548
|8,00
|Tam
|2.569
|2.615
|12,30
|Yarım
|1.254
|1.278
|6,00
|Çeyrek
|625
|639
|3,00
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,47
|0,05
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|-1,21
Seans Raporu
- 17:59ADEL Yüzde -5.42 oranında düşüşle 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 435 adet işlem
- 17:58PNSUT Yüzde -4.54 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 867 adet işlem
- 17:57CMBTN Yüzde -5.85 oranında düşüşle 43.80 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 165 adet işlem
- 17:56DOBUR Yüzde -6.07 oranında düşüşle 8.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 256 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 98, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 10, 370.00 milyon TL de