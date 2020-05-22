YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|YAPRK
|11,15
|28.132.858
|% 9,96
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2707
|8,3122
|% -0,07
|Frank
|6,9775
|7,0195
|% 0,09
|Riyal
|1,8082
|1,8172
|% 0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,13
|Altın Gr.
|380
|380
|3,19
|Cumhuriyet
|2.462
|2.498
|23,50
|Tam
|2.534
|2.563
|24,20
|Yarım
|1.237
|1.253
|11,80
|Çeyrek
|618
|627
|5,90
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,22
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,04
|B. Petrol
|35,05
|35,05
|-1,02
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem