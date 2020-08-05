***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.08.2020 18:13
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/08/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05/08/2020
ALIM
500.00
2770,00
05/08/2020
SATIM
250,00
1382,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865466
BIST
10:481.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.085
10:487,1106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0660
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,1107
En Düşük
7,0287
10:488,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0902
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4686
En Düşük
8,3315
10:48467,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,84
|Açılış
|: 467,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
468,41
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|36,08
|460.994
|% 10,00
|
|KAPLM
|9,36
|819.697
|% 9,99
|
|KLGYO
|8,71
|18.758.744
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|4.341.873
|% 9,95
|
|AYES
|5,32
|110.470
|% 9,92
|
|BURVA
|71,55
|491.334
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|970.120
|% -10,00
|
|PKENT
|696,00
|3.351.240
|% -10,00
|
|QNBFB
|64,90
|606.685
|% -9,99
|
|GARFA
|8,65
|753.327
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,10
|366.729.128
|% 0,48
|
|TRKCM
|3,99
|325.520.577
|% 0,76
|
|SISE
|6,07
|308.491.513
|% -2,72
|
|GARAN
|6,81
|185.010.722
|% 0,44
|
|ODAS
|2,43
|183.018.638
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,10
|366.729.128
|% 0,48
|
|TRKCM
|3,99
|325.520.577
|% 0,76
|
|ODAS
|2,43
|183.018.638
|% 3,85
|
|SISE
|6,07
|308.491.513
|% -2,72
|
|YKBNK
|2,13
|62.791.776
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,3194
|9,3661
|% 1,16
|
|Frank
|7,7746
|7,8214
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8880
|1,8975
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.045
|6,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|5,64
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.129
|34,90
|
|Tam
|3.159
|3.244
|59,80
|
|Yarım
|1.534
|1.572
|17,50
|
|Çeyrek
|769
|787
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,46
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,21
|
|B. Petrol
|45,29
|45,29
|0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, ARCLK, MGROS
-
11:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, YKBNK, TUPRS
-
11:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 33 kaybederek (% -0.03 ) 1, 000
-
11:03
MRGYO, DOBUR, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:03
CEOEM, TDGYO, TUCLK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında