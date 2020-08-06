***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.08.2020 18:06
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/08/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06/08/2020
ALIM
2635.00
13718,51
06/08/2020
SATIM
1260,00
6656,70
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866108
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -57,40
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.034
18:057,2469
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,2023
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3110
En Düşük
7,0287
18:058,6206
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,2439
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
18:05479,19
En Yüksek
|Değişim
|: 3,77%
|| 17,41
|Açılış
|: 479,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4928
|9,5404
|% 3,04
|
|Frank
|7,9201
|7,9678
|% 2,52
|
|Riyal
|1,9249
|1,9346
|% 2,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|19,74
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,66
|
|Cumhuriyet
|3.181
|3.340
|245,50
|
|Tam
|3.276
|3.456
|272,30
|
|Yarım
|1.590
|1.675
|120,70
|
|Çeyrek
|798
|843
|64,20
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,33
|1,36
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|0,49
|
|B. Petrol
|45,17
|45,17
|-0,02
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 39 kaybederek (% -3.86 ) 1, 181
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17:58XU100
Endeks 1, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 49 altında . İşlem hacmi 22, 206.00 milyon TL de
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17:58TEKTU
Yüzde -8.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 200, 030 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 075 adet işlem
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17:56GUSGR
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 548, 728 adet işlem