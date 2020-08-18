***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.08.2020 18:16
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/08/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18/08/2020
ALIM
900.00
4989.00
18/08/2020
SATIM
300.00
1695.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869734
BIST
18:001.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
18:007,3705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
18:008,8021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0456
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
18:00473,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,48
|Açılış
|: 473,31
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RTALB
|57,20
|666.589.159
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.991.187
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.036.019
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.026.553
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.123.445
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.345.519
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|14.803.818
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|22.264.977
|% -9,87
|
|KLGYO
|6,82
|531.906.065
|% -9,67
|
|GARAN
|7,12
|1.343.306.250
|% 2,30
|
|GUSGR
|6,10
|1.062.855.758
|% 9,32
|
|ASELS
|17,71
|775.414.060
|% -0,73
|
|RTALB
|57,20
|666.589.159
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|618.317.885
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,95
|598.127.550
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,87
|618.317.885
|% 0,70
|
|GARAN
|7,12
|1.343.306.250
|% 2,30
|
|GUSGR
|6,10
|1.062.855.758
|% 9,32
|
|YKBNK
|2,13
|242.229.644
|% 1,43
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3677
|7,3696
|% -0,19
|
|Euro
|8,7905
|8,8043
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7169
|9,7656
|% 0,84
|
|Frank
|8,1259
|8,1749
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9603
|1,9702
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|6,75
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|-0,31
|