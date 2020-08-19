***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.08.2020 18:05
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/08/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19/08/2020
ALIM
1800.00
9999.00
19/08/2020
SATIM
1616.00
9085.80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869984
BIST
17:571.123
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 30,85
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
17:577,2817
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0914
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
17:578,6754
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,1296
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
17:57457,49
En Yüksek
|Değişim
|: -3,56%
|| -16,91
|Açılış
|: 457,49
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
457,30
BIST En Aktif Hisseler17:57
|POLTK
|176,00
|214.283
|% 10,00
|
|ARTI
|2,97
|1.156.990
|% 10,00
|
|MZHLD
|15,84
|269.549
|% 10,00
|
|QNBFL
|146,40
|12.298.685
|% 9,99
|
|QNBFB
|78,75
|31.054.494
|% 9,99
|
|KENT
|2.040,10
|10.041.372
|% -10,00
|
|NIBAS
|21,16
|17.823.124
|% -9,96
|
|BURVA
|59,75
|2.056.999
|% -9,95
|
|BMELK
|6,56
|381.379
|% -9,89
|
|BFREN
|782,60
|79.495.776
|% -9,21
|
|TUPRS
|85,90
|2.511.555.434
|% 7,58
|
|EKGYO
|2,05
|1.900.225.858
|% 5,67
|
|SISE
|6,26
|1.436.125.664
|% 5,39
|
|GARAN
|7,29
|1.226.212.992
|% 2,24
|
|RTALB
|55,25
|1.083.828.071
|% -3,41
|
|EKGYO
|2,05
|1.900.225.858
|% 5,67
|
|ZOREN
|2,65
|604.484.329
|% 9,96
|
|SISE
|6,26
|1.436.125.664
|% 5,39
|
|PETKM
|4,23
|844.397.032
|% 9,87
|
|GARAN
|7,29
|1.226.212.992
|% 2,24
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2756
|7,2817
|% -1,24
|
|Euro
|8,6585
|8,6754
|% -1,47
|
|Sterlin
|9,4922
|9,5398
|% -2,42
|
|Frank
|7,9057
|7,9533
|% -2,66
|
|Riyal
|1,9199
|1,9295
|% -2,01
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-15,86
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
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