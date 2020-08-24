***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.08.2020 18:07
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/08/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24/08/2020
ALIM
300.00
1665.00
24/08/2020
SATIM
300.00
1665.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870919
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0457
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3835
En Düşük
7,2756
18:058,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0769
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05459,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,24
|Açılış
|: 459,06
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3759
|7,3819
|% 0,62
|
|Euro
|8,7032
|8,7158
|% 0,89
|
|Sterlin
|9,6180
|9,6663
|% 0,45
|
|Frank
|8,0700
|8,1186
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9622
|1,9720
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-9,30
|
|Altın Gr.
|458
|459
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|45,40
|45,40
|0,47
|