***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.09.2020 18:09
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/09/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14/09/2020
ALIM
1000.00
6855,00
14/09/2020
SATIM
1000.00
6970,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874986
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
18:057,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5020
En Düşük
7,4451
18:058,9013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
18:05470,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,66
|Açılış
|: 470,90
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
472,73
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|6,16
|12.311.374
|% 10,00
|
|MMCAS
|4,84
|4.332.006
|% 10,00
|
|ARMDA
|64,90
|14.508.501
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.563.983
|% 10,00
|
|PETUN
|21,56
|124.888.101
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|119.804.157
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|185.697.719
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|1.063.573
|% -9,29
|
|DIRIT
|1,96
|3.554.769
|% -8,84
|
|CRDFA
|5,06
|27.603.782
|% -6,64
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4917
|7,4954
|% 0,31
|
|Euro
|8,8857
|8,9013
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6135
|9,6617
|% 0,84
|
|Frank
|8,2240
|8,2736
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9921
|2,0021
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|15,62
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,47
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,13
|
|B. Petrol
|39,66
|39,66
|-0,17
|