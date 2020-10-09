***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.10.2020 18:08
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/10/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09/10/2020
ALIM
4354.00
37413,76
09/10/2020
SATIM
4354.00
37745,26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880531
BIST
17:591.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 15,03
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
17:597,8608
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0827
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8540
17:599,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0571
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2843
17:59487,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,70
|Açılış
|: 487,14
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DYOBY
|14,52
|262.416.902
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.012.450
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.969.421
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.250.440
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|267.871
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|1.965.449
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|2.528.698
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|355.816
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.651.358
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.864.993
|% -9,99
|
|PETKM
|4,60
|2.013.052.422
|% 3,84
|
|SISE
|6,90
|1.343.815.576
|% 1,62
|
|GARAN
|7,10
|1.009.398.854
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,20
|793.232.520
|% 1,65
|
|ASELS
|18,16
|670.496.119
|% 0,33
|
|PETKM
|4,60
|2.013.052.422
|% 3,84
|
|ZOREN
|2,76
|652.739.369
|% 1,47
|
|SISE
|6,90
|1.343.815.576
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,80
|336.077.383
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,46
|646.479.056
|% 2,06
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8563
|7,8638
|% -1,00
|
|Euro
|9,2837
|9,2964
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,1739
|10,2249
|% -0,63
|
|Frank
|8,5824
|8,6342
|% -0,46
|
|Riyal
|2,0876
|2,0981
|% -1,07
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|32,27
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,17
|
|B. Petrol
|43,21
|43,21
|-0,13
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında