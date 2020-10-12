***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.10.2020 18:11
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/10/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
12/10/2020
ALIM
5318.00
45402,04
12/10/2020
SATIM
5318.00
45781,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880846
BIST
18:051.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
18:057,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
18:059,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
18:05487,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,65
|Açılış
|: 487,00
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,53
|5.578.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|3.922.365
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.417.217
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|3.750.882
|% 10,00
|
|FLAP
|6,27
|68.222.773
|% 10,00
|
|BALAT
|13,23
|774.828
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.707.669
|% -10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.760.069
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|65.208
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|3.287.795
|% -9,97
|
|PETKM
|4,63
|1.844.016.944
|% 0,43
|
|ODAS
|3,49
|1.224.461.993
|% 9,75
|
|GARAN
|7,14
|1.149.432.240
|% 0,56
|
|ZOREN
|2,88
|1.095.702.000
|% 4,35
|
|SISE
|6,90
|1.078.274.940
|% -0,14
|
|PETKM
|4,63
|1.844.016.944
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,88
|1.095.702.000
|% 4,35
|
|ODAS
|3,49
|1.224.461.993
|% 9,75
|
|EKGYO
|1,84
|543.635.990
|% 2,22
|
|TSKB
|1,13
|260.151.507
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8665
|7,8709
|% 0,18
|
|Euro
|9,2921
|9,3060
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,2602
|10,3117
|% 0,40
|
|Frank
|8,6295
|8,6815
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0928
|2,1033
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-8,14
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-1,13
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, EKGYO, OYAKC
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 54 artarak (% 0.80 ) 1, 073
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, OSTIM, KLNMA, TBORG, DAGHL, SRVGY, BMELK, AKMGY, QNBFL, ITTFH
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, ETILR, EMNIS, YAPRK, DIRIT, BALAT, ARTI, DENGE, TKURU
-
17:59
KLGYO, DYOBY, GOZDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında