***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.10.2020 18:08
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/10/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13/10/2020
ALIM
6196.00
51889,42
13/10/2020
SATIM
6196.00
52164,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881239
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,3055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0276
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
18:05481,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -5,82
|Açılış
|: 481,85
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.499
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9196
|7,9247
|% 0,46
|
|Euro
|9,3004
|9,3055
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,2522
|10,3036
|% -0,20
|
|Frank
|8,6297
|8,6817
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1059
|2,1164
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-31,18
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-6,55
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,22
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|0,48
|