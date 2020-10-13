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***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

13.10.2020 18:08
GÜNCEL HABERLER



***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [SANFM]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/10/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM   ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. 
    İşlem  Tarihi
    İşlem  Niteliği
    İşleme  Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
    İşlem  Tutarı (TL)

    13/10/2020
    ALIM
                        6196.00
     51889,42

    13/10/2020
    SATIM
                        6196.00
     52164,00






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881239


BIST



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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 3,19 236.606.792 % 10,00  
OLMIP 11,55 7.570.397 % 10,00  
KLNMA 54,25 4.955.466 % 10,00  
BRYAT 174,90 16.052.823 % 10,00  
DAGHL 13,31 1.269.348 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9196 7,9247 % 0,46  
Euro 9,3004 9,3055 % -0,30  
Sterlin 10,2522 10,3036 % -0,20  
Frank 8,6297 8,6817 % -0,10  
Riyal 2,1059 2,1164 % 0,47  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 -31,18  
Altın Gr. 481 481 -6,55  
Cumhuriyet 3.185 3.233 -39,00  
Tam 3.176 3.255 -33,28  
Yarım 1.535 1.575 -16,10  
Çeyrek 770 787 -8,05  
Gümüş.Ons 24,17 24,20 -0,91  
Gümüş Gr. 6,15 6,15 -0,22  
B. Petrol 42,20 42,20 0,48  
Seans Raporu 18:05
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