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***YAT* *TSGYO* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2021 14:43



***YAT******TSGYO******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TSGYO bedelli sermaye arttırımı işlemleri kapsamında 120,453.78 adet kullanılmayan payın Borsa İstanbul Birincil Piyasada satış işlemleri bugün itibari ile tamamlanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964523


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 8,15 21.532.453 % 9,99  
EDIP 3,76 47.979.807 % 9,94  
GARFA 11,30 7.965.858 % 9,92  
TACTR 29,00 997.882 % 9,85  
BALAT 9,44 1.112.580 % 9,77  
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Altın Ons 1.758 1.758 3,02  
Altın Gr. 490 490 2,04  
Cumhuriyet 3.243 3.292 15,00  
Tam 3.233 3.315 22,22  
Yarım 1.563 1.603 10,75  
Çeyrek 784 802 5,37  
Gümüş.Ons 22,35 22,38 -0,04  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,00  
B. Petrol 73,66 73,66 -1,68  
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