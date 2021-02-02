***YAT* *TSGYO* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.02.2021 09:23
***YAT******TSGYO******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
01/02/2021 Tarihinde Şirket Portföyünde bulunan TSGYO payları ile ilgili olarak 5.67-5.85 fiyat aralığından 183,333 adet satış işlemi kurumumuz tarafından gereçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte TSGYO hisse senedi sermayesindeki paylarımız 01/02/2021 tarihi itibariyle %0.63 seviyesine düşmüştür. İşlemler ile ilgili detaylı tablo ekte belirtilmiştir.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906857
BIST
10:151.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 20,60
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.513
En Düşük
1.505
10:157,1425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0440
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,1987
En Düşük
7,1390
10:158,6213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0485
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,7084
En Düşük
8,6165
10:15426,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -3,95
|Açılış
|: 426,02
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
425,88
BIST En Aktif Hisseler10:15
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|1.179.013
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|BERA
|24,72
|28.710.248
|% 9,96
|
|SAYAS
|12,03
|7.984.586
|% 9,96
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
|
|KAPLM
|33,14
|1.075.719
|% -5,31
|
|SISE
|7,57
|269.670.316
|% 2,44
|
|KOZAL
|126,20
|216.778.306
|% 1,69
|
|ODAS
|4,12
|143.917.202
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,46
|138.301.392
|% 0,82
|
|KATMR
|5,06
|94.865.442
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,46
|138.301.392
|% 0,82
|
|ODAS
|4,12
|143.917.202
|% -0,48
|
|KATMR
|5,06
|94.865.442
|% 6,08
|
|VAKBN
|4,42
|27.412.661
|% 0,68
|
|IHLGM
|1,44
|8.123.461
|% 1,41
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1368
|7,1425
|% -0,61
|
|Euro
|8,6142
|8,6213
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,7591
|9,8081
|% -0,38
|
|Frank
|7,9463
|7,9942
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9023
|1,9119
|% -0,49
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-6,89
|
|Altın Gr.
|427
|427
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,96
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,13
|
|B. Petrol
|56,97
|56,97
|0,64
|