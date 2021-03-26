***YAT* *TSGYO* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.03.2021 19:34
***YAT******TSGYO******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
26/03/2021 Tarihinde Şirketimiz Portföyünde bulunan TSGYO payları ile ilgili olarak 5.81-6.06 fiyat aralığından 140,636 adet satış işlemi kurumumuz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte TSGYO hisse senedi sermayesindeki paylarımızın oranı 26/03/2021 tarihi itibariyle %0.35' dir. İşlemler ile ilgili detaylı tablo ekte belirtilmiştir.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921229
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1112
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1771
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
18:05447,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 7,36
|Açılış
|: 447,83
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,71
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0458
|8,0507
|% 1,40
|
|Euro
|9,5037
|9,5327
|% 1,89
|
|Sterlin
|11,0531
|11,1085
|% 1,75
|
|Frank
|8,5209
|8,5722
|% 1,38
|
|Riyal
|2,1365
|2,1472
|% 1,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,06
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,48
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|64,32
|64,32
|2,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194