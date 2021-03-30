***YAT* *TSGYO* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.03.2021 18:47
***YAT******TSGYO******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30/03/2021 Tarihinde Şirketimiz Portföyünde bulunan TSGYO payları ile ilgili olarak 5.90-6.03 fiyat aralığından 165,668 adet satış işlemi kurumumuz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte TSGYO hisse senedi sermayesindeki paylarımızın oranı 30/03/2021 tarihi itibariyle %0.25' dir. İşlemler ile ilgili detaylı tablo ekte belirtilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921954
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1369
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,8019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1342
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
18:05450,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 450,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,50
|10.861.577
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|89.332.981
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|19.951.821
|% 9,95
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SISE
|7,36
|812.523.251
|% -0,67
|
|VESTL
|38,12
|645.420.889
|% 0,42
|
|KOZAL
|115,20
|612.313.026
|% -2,37
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,11
|178.606.364
|% -2,63
|
|OSTIM
|2,94
|329.193.276
|% -1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3307
|8,3364
|% 1,67
|
|Euro
|9,7791
|9,8019
|% 1,39
|
|Sterlin
|11,3745
|11,4315
|% 1,20
|
|Frank
|8,7797
|8,8326
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-25,30
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,26
|64,26
|-0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
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17:58AVGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
-
17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
-
17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem