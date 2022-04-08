***YAT* *TSKB* *GEDIK* *TSK* *SUWEN* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***YAT******TSKB******GEDIK******TSK******SUWEN******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [GEDIK, SUWEN, YAT, YFMEN]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. halka arzına ilişkin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporunun 2.kısmı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018746BIST