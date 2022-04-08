***YAT* *TSKB* *GEDIK* *TSK* *SUWEN* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YAT******TSKB******GEDIK******TSK******SUWEN******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GEDIK, SUWEN, YAT, YFMEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan Bağımsız Hukukçu Raporu'nun (Ek 5a) 1.kısmı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018741BIST