***YAT* *TSKB* *GEDIK* *TSK* *SUWEN* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YAT******TSKB******GEDIK******TSK******SUWEN******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GEDIK, SUWEN, YAT, YFMEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesinin ekleri olan Fon Kullanım Yerine İlişkin YK Kararı ve Halka Arz Geliri Kullanım Yeri Raporu (EK 6) ile Deloitte Sektör Raporu (Ek 7a) ve Deloitte Sektör Raporu Beyanı (EK 7b) ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018743BIST