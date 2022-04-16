***YAT* *TSKB* *KMPUR* *TSK* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YAT******TSKB******KMPUR******TSK******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [KMPUR, YAT, YFMEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarKimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralik 2021, 2020 ve 2019 tarihleri itibariyla konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu (Ek 3)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021367BIST