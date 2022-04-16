***YAT* *TSKB* *KMPUR* *TSK* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***YAT******TSKB******KMPUR******TSK******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [YFMEN, YAT, KMPUR]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarKimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK onaylı tasarruf sahiplerine satış duyurusu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021372BIST