***YAT* *TSKB* *KMPUR* *TSK* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
16.04.2022 00:19
***YAT******TSKB******KMPUR******TSK******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [YFMEN, YAT, KMPUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK onaylı tasarruf sahiplerine satış duyurusu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021372
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0221
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6589
En Düşük
14,5755
18:0515,8838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0324
|Açılış
|: 15,7950
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|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8838
En Düşük
15,7806
18:05929,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,18
|Açılış
|: 928,50
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
930,33
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6241
|14,6258
|% 0,15
|
|Euro
|15,8055
|15,8838
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,0554
|19,1510
|% 0,03
|
|Frank
|15,4565
|15,5496
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8908
|3,9103
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|1,09
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,08
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|