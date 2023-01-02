***YAT* *TSKB* *TSGYO* *TSK* *YFMEN*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
02.01.2023 18:38
***YAT******TSKB******TSGYO******TSK******YFMEN*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler [TSK, TSKB, YAT, YFMEN]
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Açıklamalar
Şirket portföyünde bulunan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Fındıklı Ofis Binalarının halihazırda kiracısı olan ana ortağımız Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)'ye ve iştiraklerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan 29.12.2022 tarihli yıl sonu değerleme raporlarında belirtilen kira bedellerinden az olmamak üzere 5 yıl süre ile kiralanmasına karar verilmiştir. İmzalanan kira sözleşmeleri çerçevesinde, kira başlangıç tarihi 01.01.2023 olup, 2023 yılı yıllık kira bedeli TSKB için 38.344.850 TL + KDV, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. için 2.992.092 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092361
BIST
18:055.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 151,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.661
En Düşük
5.568
18:0518,7225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0519,9746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0530
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9271
18:051.097,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.097,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|6.812,30
|610.352.179
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|195.569.268
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.717.606
|% 10,00
|
|KOZAL
|621,50
|3.649.242.827
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.429.111
|% 10,00
|
|BRKO
|5,00
|2.044.849
|% -9,91
|
|PRDGS
|9,03
|512.530.420
|% -9,70
|
|UMPAS
|6,75
|4.457.164
|% -8,78
|
|ORMA
|70,25
|1.049.938
|% -6,46
|
|MARTI
|7,50
|91.782.183
|% -6,37
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|THYAO
|146,80
|8.798.936.818
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|ASELS
|64,60
|6.044.397.150
|% 3,94
|
|TCELL
|40,10
|4.968.644.406
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,63
|3.276.752.696
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,98
|3.334.216.399
|% 1,44
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|PETKM
|20,44
|4.763.594.149
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6987
|18,7191
|% 0,09
|
|Euro
|19,9361
|19,9843
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,4743
|22,5870
|% -0,29
|
|Frank
|20,1394
|20,2607
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9627
|4,9876
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,60
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|1,49
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.440
|7.506
|73,00
|
|Yarım
|3.603
|3.669
|36,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|24,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
-
17:57SAMAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 752 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 03 artarak (% 2.71 ) 6, 106
-
17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
-
17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem