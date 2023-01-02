***YAT* *TSKB* *TSGYO* *TSK* *YFMEN*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***YAT******TSKB******TSGYO******TSK******YFMEN*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [TSK, TSKB, YAT, YFMEN]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket portföyünde bulunan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Fındıklı Ofis Binalarının halihazırda kiracısı olan ana ortağımız Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)'ye ve iştiraklerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan 29.12.2022 tarihli yıl sonu değerleme raporlarında belirtilen kira bedellerinden az olmamak üzere 5 yıl süre ile kiralanmasına karar verilmiştir. İmzalanan kira sözleşmeleri çerçevesinde, kira başlangıç tarihi 01.01.2023 olup, 2023 yılı yıllık kira bedeli TSKB için 38.344.850 TL + KDV, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. için 2.992.092 TL + KDV'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092361BIST