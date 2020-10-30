***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885236BIST