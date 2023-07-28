***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarYatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu ilişikte pdf dosya olarak sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176882BIST