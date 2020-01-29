***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.01.2020 23:22
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -4.861.249 8.295.740 83.717.337 0 83.717.337
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.290.022 -1.290.022 0 -1.290.022
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.290.022 -1.290.022 0 -1.290.022
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -6.151.271 8.295.740 82.427.315 0 82.427.315
Transferler
319.114 7.976.626 -8.295.740
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.530.248 11.360.595 17.890.843 0 17.890.843
Dönem Karı (Zararı)
11.360.595 11.360.595 0 11.360.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.530.248 6.530.248 0 6.530.248
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158
Transferler
847.526 10.513.069 -11.360.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.593.417 16.587.682 19.181.099 0 19.181.099
Dönem Karı (Zararı)
16.587.682 16.587.682 0 16.587.682
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.593.417 2.593.417 0 2.593.417
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-3.175.000 0 -3.175.000
Kar Payları
-3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.711.057 23.679.599
Dönem Karı (Zararı)
16.587.682 11.360.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.587.682 11.360.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.932.829 42.305.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 3.451.554 865.593
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 412.534
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 412.534
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.114.207 11.347.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.167.631 3.922.948
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.480.454 5.933.042
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.466.122 1.491.235
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.405.510 28.507.739
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -5.792.763 -42.463.109
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 41.198.273 70.970.848
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.109.625 -921.587
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.502.629 -1.044.425
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.502.629 -1.044.425
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
14 -91.337 -343.264
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.879.509 2.045.872
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-271.605 -76.116
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -271.605 -76.116
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
13-24-25 51.987 1.511.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-245.802.497 -26.616.187
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 4.594.774 -100.928
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.176.153 -74.383.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -319.176.153 -74.383.129
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.939.639 56.198.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 97.939.639 56.198.092
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.160.757 -8.330.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7-11-12-16-28 -29.764.337 -8.882.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7-12 603.580 552.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-177.281.986 27.049.560
Ödenen Temettüler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.591.815 -1.995.703
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -5.837.256 -1.374.258
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.881.327 46.417.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
463.429 76.116
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
463.429 76.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.145.286 -700.276
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.596.604 -678.765
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -548.682 -21.511
Alınan Temettüler
24 2.671.999 1.514.277
Alınan Faiz
24 5.891.185 45.527.804
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.859.743 -379.512.220
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.846.772.551 35.843.852.000
Kredilerden Nakit Girişleri
40.846.772.551 35.843.852.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.647.015.530 -36.150.071.549
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.647.015.530 -36.150.071.549
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
15 -3.175.000 0
Ödenen Faiz
-16.017.268 -70.518.118
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -2.705.010 -2.774.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.013 -309.414.700
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.109.625 921.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.139.638 -308.493.113
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 154.051.362 462.544.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 155.191.000 154.051.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
28 181.368.887 170.446.025
Finansal Yatırımlar
3 3.676.229 8.407.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 3.676.229 8.407.590
Ticari Alacaklar
6 667.665.951 350.654.239
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 287.944 129.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 667.378.007 350.524.476
Diğer Alacaklar
7 24.817.816 9.526.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 24.817.816 9.526.155
Türev Araçlar
5 32.521 1.064.998
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 32.521 1.064.998
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 3.298.257
Diğer Dönen Varlıklar
13 668.509 449.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 668.509 449.224
ARA TOPLAM
878.229.913 543.846.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
878.229.913 543.846.488
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 37.047.100 34.317.187
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 37.047.100 34.317.187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 573.154 481.817
Maddi Duran Varlıklar
8 2.251.305 1.401.069
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 7.531.297 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.021.862 713.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.067.291 109.544
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.492.009 37.023.487
TOPLAM VARLIKLAR
927.721.922 580.869.975
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 318.495.625 223.277.206
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-18 892.770 0
Banka Kredileri
4 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9-18 892.770 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 317.602.855 223.277.206
Banka Kredileri
4 20.108.573 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9 166.476 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 131.175.279 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 166.152.527 223.277.206
Ticari Borçlar
6 338.845.037 240.905.398
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 295 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 338.844.742 240.905.398
Diğer Borçlar
7 2.675.910 2.072.330
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.675.910 2.072.330
Türev Araçlar
5 490.725 20.573
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 490.725 20.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 3.128.205 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.355.306 11.732.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.526.687 3.075.255
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.828.619 8.657.165
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 271.416 252.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 271.416 252.440
ARA TOPLAM
679.262.224 478.260.367
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
679.262.224 478.260.367
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 129.719.607 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.493.857 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9-18 2.493.857 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
127.225.750 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-9 4.482.784 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 122.742.966 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.415.834 2.291.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.415.834 2.291.450
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.135.441 2.291.450
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
811.397.665 480.551.817
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
116.324.257 100.318.158
Ödenmiş Sermaye
15 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-215.012 -215.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.012 -215.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 23.603.722 21.010.305
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15 23.603.722 21.010.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
15 23.603.722 21.010.305
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.680.646 2.833.120
Yasal Yedekler
15 3.680.646 2.833.120
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 9.163.424 1.825.355
Net Dönem Karı veya Zararı
16.587.682 11.360.595
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
116.324.257 100.318.158
TOPLAM KAYNAKLAR
927.721.922 580.869.975
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 3.795.778.216 387.084.829
Satışların Maliyeti
19 -3.730.229.300 -331.307.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
65.548.916 55.776.901
BRÜT KAR (ZARAR)
65.548.916 55.776.901
Genel Yönetim Giderleri
20 -49.772.596 -47.109.064
Pazarlama Giderleri
21 -5.652.058 -4.334.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.996.494 1.292.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -58.667 -77.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.062.089 5.547.610
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 78.184.782 220.502.956
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -68.900.897 -212.387.364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -8.663 -256.736
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.337.311 13.406.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.337.311 13.406.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.749.629 -2.045.871
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -5.843.872 -1.374.258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.094.243 -671.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.587.682 11.360.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.587.682 11.360.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.587.682 11.360.595
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.593.417 6.530.248
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.729.913 7.636.054
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3 2.729.913 7.636.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-136.496 -1.105.806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-136.496 -1.105.806
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.593.417 6.530.248
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.181.099 17.890.843
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.181.099 17.890.843
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815301
BIST