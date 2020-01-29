***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -4.861.249 8.295.740 83.717.337 0 83.717.337Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.290.022 -1.290.022 0 -1.290.022Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.290.022 -1.290.022 0 -1.290.022Düzeltmelerden Sonraki Tutar63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -6.151.271 8.295.740 82.427.315 0 82.427.315Transferler319.114 7.976.626 -8.295.740Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.530.248 11.360.595 17.890.843 0 17.890.843Dönem Karı (Zararı)11.360.595 11.360.595 0 11.360.595Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.530.248 6.530.248 0 6.530.248Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158Transferler847.526 10.513.069 -11.360.595Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.593.417 16.587.682 19.181.099 0 19.181.099Dönem Karı (Zararı)16.587.682 16.587.682 0 16.587.682Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.593.417 2.593.417 0 2.593.417Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları-3.175.000 0 -3.175.000Kar Payları-3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-184.711.057 23.679.599Dönem Karı (Zararı)16.587.682 11.360.595Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.587.682 11.360.595Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.932.829 42.305.152Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 3.451.554 865.593Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 412.534Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 412.534Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.114.207 11.347.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.167.631 3.922.948Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 2.480.454 5.933.042Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.466.122 1.491.235Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35.405.510 28.507.739Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -5.792.763 -42.463.109Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 41.198.273 70.970.848Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.109.625 -921.587Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.502.629 -1.044.425Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 1.502.629 -1.044.425Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 -91.337 -343.264Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 4.879.509 2.045.872Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-271.605 -76.116Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -271.605 -76.116Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler13-24-25 51.987 1.511.581İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-245.802.497 -26.616.187Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 4.594.774 -100.928Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-319.176.153 -74.383.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -319.176.153 -74.383.129Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.939.639 56.198.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 97.939.639 56.198.092İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.160.757 -8.330.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7-11-12-16-28 -29.764.337 -8.882.585Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7-12 603.580 552.363Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-177.281.986 27.049.560Ödenen Temettüler0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -1.591.815 -1.995.703Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -5.837.256 -1.374.258YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI6.881.327 46.417.921Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri463.429 76.116Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri463.429 76.116Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.145.286 -700.276Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.596.604 -678.765Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -548.682 -21.511Alınan Temettüler24 2.671.999 1.514.277Alınan Faiz24 5.891.185 45.527.804FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI177.859.743 -379.512.220Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri40.846.772.551 35.843.852.000Kredilerden Nakit Girişleri40.846.772.551 35.843.852.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-40.647.015.530 -36.150.071.549Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-40.647.015.530 -36.150.071.549Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Ödenen Temettüler15 -3.175.000 0Ödenen Faiz-16.017.268 -70.518.118Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25 -2.705.010 -2.774.553YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.013 -309.414.700Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.109.625 921.587NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.139.638 -308.493.113DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 154.051.362 462.544.475DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 155.191.000 154.051.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28 181.368.887 170.446.025Finansal Yatırımlar3 3.676.229 8.407.590Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 3.676.229 8.407.590Ticari Alacaklar6 667.665.951 350.654.239İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-18 287.944 129.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 667.378.007 350.524.476Diğer Alacaklar7 24.817.816 9.526.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 24.817.816 9.526.155Türev Araçlar5 32.521 1.064.998Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 32.521 1.064.998Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 0 3.298.257Diğer Dönen Varlıklar13 668.509 449.224İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 668.509 449.224ARA TOPLAM878.229.913 543.846.488TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR878.229.913 543.846.488DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 37.047.100 34.317.187Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 37.047.100 34.317.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 573.154 481.817Maddi Duran Varlıklar8 2.251.305 1.401.069Kullanım Hakkı Varlıkları9 7.531.297 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.021.862 713.870Ertelenmiş Vergi Varlığı16 1.067.291 109.544TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.492.009 37.023.487TOPLAM VARLIKLAR927.721.922 580.869.975KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 318.495.625 223.277.206İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4-18 892.770 0Banka Kredileri4 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-9-18 892.770 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 317.602.855 223.277.206Banka Kredileri4 20.108.573 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-9 166.476 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 131.175.279 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 166.152.527 223.277.206Ticari Borçlar6 338.845.037 240.905.398İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 295 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 338.844.742 240.905.398Diğer Borçlar7 2.675.910 2.072.330İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.675.910 2.072.330Türev Araçlar5 490.725 20.573Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 490.725 20.573Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 3.128.205 0Kısa Vadeli Karşılıklar15.355.306 11.732.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.526.687 3.075.255Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 10.828.619 8.657.165Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 271.416 252.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 271.416 252.440ARA TOPLAM679.262.224 478.260.367TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER679.262.224 478.260.367UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 129.719.607 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.493.857 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-9-18 2.493.857 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar127.225.750 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-9 4.482.784 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 122.742.966 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.415.834 2.291.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.415.834 2.291.450Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.135.441 2.291.450TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER811.397.665 480.551.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar116.324.257 100.318.158Ödenmiş Sermaye15 63.500.000 63.500.000Sermaye Düzeltme Farkları3.795 3.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-215.012 -215.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-215.012 -215.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 23.603.722 21.010.305Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 23.603.722 21.010.305Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)15 23.603.722 21.010.305Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 3.680.646 2.833.120Yasal Yedekler15 3.680.646 2.833.120Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 9.163.424 1.825.355Net Dönem Karı veya Zararı16.587.682 11.360.595Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR116.324.257 100.318.158TOPLAM KAYNAKLAR927.721.922 580.869.975Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 3.795.778.216 387.084.829Satışların Maliyeti19 -3.730.229.300 -331.307.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)65.548.916 55.776.901BRÜT KAR (ZARAR)65.548.916 55.776.901Genel Yönetim Giderleri20 -49.772.596 -47.109.064Pazarlama Giderleri21 -5.652.058 -4.334.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.996.494 1.292.561Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -58.667 -77.989ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.062.089 5.547.610Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 78.184.782 220.502.956Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -68.900.897 -212.387.364Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 -8.663 -256.736FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.337.311 13.406.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.337.311 13.406.466Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.749.629 -2.045.871Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -5.843.872 -1.374.258Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.094.243 -671.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.587.682 11.360.595DÖNEM KARI (ZARARI)16.587.682 11.360.595Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.587.682 11.360.595Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.593.417 6.530.248Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.729.913 7.636.054Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3 2.729.913 7.636.054Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-136.496 -1.105.806Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-136.496 -1.105.806DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.593.417 6.530.248TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.181.099 17.890.843Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.181.099 17.890.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815301BIST