***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158Transferler847.526 10.513.069 -11.360.595Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-378.151 4.915.137 4.536.986 0 4.536.986Dönem Karı (Zararı)4.915.137 4.915.137 0 4.915.137Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-378.151 -378.151 0 -378.151Kar Payları-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 20.632.154 3.679.842 804 9.163.424 4.915.137 101.680.144 0 101.680.144Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257Transferler1.043.449 15.544.233 -16.587.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.014.995 7.736.452 8.751.447 0 8.751.447Dönem Karı (Zararı)7.736.452 7.736.452 0 7.736.452Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.014.995 1.014.995 0 1.014.995Kar Payları-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 24.618.717 4.723.291 804 21.532.657 7.736.452 121.900.704 0 121.900.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-37.445.947 -38.156.826Dönem Karı (Zararı)7.736.452 4.915.137Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.736.452 4.915.137Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.541.565 27.185.076Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 887.958 864.802Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler32.000 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 32.000 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.261.392 3.067.411Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.221.261 1.350.399Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 30.046 104.500Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.010.085 1.612.512Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.619.190 21.097.829Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-493.305 -2.642.673Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.112.495 23.740.502Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -412.673Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-458.204 2.042.320Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -458.204 2.042.320Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 0 105.161Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 2.380.407 918.228Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -76.116Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -76.116Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.181.178 -421.886İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-118.659.929 -64.217.042Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 -2.715.538 -2.103.197Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler58.649.955 -436.220.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32.486 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 58.617.469 -436.220.551Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-177.219.371 404.820.787İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -177.219.371 404.820.787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.625.025 -30.714.081Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4-7-9-11-12-15-20 2.332.811 -31.888.571Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)292.214 1.174.490Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-101.381.912 -32.116.829Ödenen Temettüler-3.175.000 -3.175.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri4 71.408.764 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.142.413 -1.722.609Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -3.155.386 -1.142.388YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.648.173 3.880.210Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.092 76.116Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 4.092 76.116Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-294.416 -292.465Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -294.416 -101.978Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -190.487Alınan Temettüler1.669.926 1.386.444Alınan Faiz268.571 2.710.115FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.354.305 51.073.236Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.559.140.000 8.381.467.289Kredilerden Nakit Girişleri16.559.140.000 8.381.467.289Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.610.260.506 -8.310.869.296Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.501.598.698 -8.310.869.296İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-108.661.808 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-546.710 0Ödenen TemettülerÖdenen Faiz-1.150.515 -18.644.321Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-536.574 -880.436YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-89.152.079 16.796.620Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 412.673NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-89.152.079 17.209.293DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 155.191.000 154.051.362DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 66.038.921 171.260.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 103.212.058 181.368.887Finansal Yatırımlar3 6.541.629 3.676.229Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 6.541.629 3.676.229Ticari Alacaklar6-17 606.363.170 667.665.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-17 255.458 287.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 606.107.712 667.378.007Diğer Alacaklar7 10.350.563 24.817.816İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 10.350.563 24.817.816Türev Araçlar5 0 32.521Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 0 32.521Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 1.000 0Diğer Dönen Varlıklar12 1.525.921 668.509İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.525.921 668.509ARA TOPLAM727.994.341 878.229.913TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR727.994.341 878.229.913DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 37.912.233 37.047.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 37.912.233 37.047.100Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 573.154 573.154Maddi Duran Varlıklar8 2.379.647 2.251.305Kullanım Hakkı Varlıkları9 6.845.921 7.531.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 947.658 1.021.862Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.108.163 1.067.291TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.766.776 49.492.009TOPLAM VARLIKLAR777.761.117 927.721.922KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 277.296.830 319.773.935İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4-17 878.508 835.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 878.508 835.918İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 276.418.322 318.938.017Banka Kredileri4 0 20.108.573Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.574.074 1.501.638İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 28.079.867 131.175.279Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 246.764.381 166.152.527Ticari Borçlar6-17 161.625.666 338.845.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-17 0 295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 161.625.666 338.844.742Diğer Borçlar7 2.948.127 2.675.910İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.948.127 2.675.910Türev Araçlar5 0 490.725Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 0 490.725Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 2.244.237 3.128.205Kısa Vadeli Karşılıklar15.408.254 15.355.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.549.589 4.526.687Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 10.858.665 10.828.619Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 243.590 271.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 243.590 271.416ARA TOPLAM459.766.704 680.540.534TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER459.766.704 680.540.534UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 193.621.929 128.441.297İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4-17 2.009.032 2.247.178Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 2.009.032 2.247.178İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 191.612.897 126.194.119Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.027.563 3.451.153İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 188.585.334 122.742.966Uzun Vadeli Karşılıklar2.471.780 2.415.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.471.780 2.415.834TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER196.093.709 130.857.131TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER655.860.413 811.397.665ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.900.704 116.324.257Ödenmiş Sermaye14 63.500.000 63.500.000Sermaye Düzeltme Farkları3.795 3.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-215.012 -215.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-215.012 -215.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 24.618.717 23.603.722Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 24.618.717 23.603.722Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)14 24.618.717 23.603.722Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.724.095 3.680.646Yasal Yedekler14 4.724.095 3.680.646Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 21.532.657 9.163.424Net Dönem Karı veya Zararı7.736.452 16.587.682Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR121.900.704 116.324.257TOPLAM KAYNAKLAR777.761.117 927.721.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat141.455.503 99.986.453Satışların Maliyeti-120.287.373 -86.564.080TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.168.130 13.422.373BRÜT KAR (ZARAR)21.168.130 13.422.373Genel Yönetim Giderleri-12.864.078 -11.447.424Pazarlama Giderleri-1.386.412 -1.339.947Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler591.629 366.862Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-80.412 -5.071ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.428.857 996.793Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.463.878 50.569.156Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-7.775.876 -45.627.424Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 0 -105.161FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.116.859 5.833.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.116.859 5.833.364Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.380.407 -918.227Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -2.271.418 -1.142.388Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -108.989 224.161SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.736.452 4.915.137DÖNEM KARI (ZARARI)7.736.452 4.915.137Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.736.452 4.915.137Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3 1.014.995 -378.151Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)865.134 -398.053Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)865.134 -398.053Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler149.861 19.902Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 149.861 19.902DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)AM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.751.447 4.536.986Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.751.447 4.536.986http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841848BIST