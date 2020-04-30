***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:11
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158
Transferler
847.526 10.513.069 -11.360.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-378.151 4.915.137 4.536.986 0 4.536.986
Dönem Karı (Zararı)
4.915.137 4.915.137 0 4.915.137
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-378.151 -378.151 0 -378.151
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 20.632.154 3.679.842 804 9.163.424 4.915.137 101.680.144 0 101.680.144
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257
Transferler
1.043.449 15.544.233 -16.587.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.014.995 7.736.452 8.751.447 0 8.751.447
Dönem Karı (Zararı)
7.736.452 7.736.452 0 7.736.452
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.014.995 1.014.995 0 1.014.995
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 24.618.717 4.723.291 804 21.532.657 7.736.452 121.900.704 0 121.900.704
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.445.947 -38.156.826
Dönem Karı (Zararı)
7.736.452 4.915.137
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.736.452 4.915.137
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.541.565 27.185.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 887.958 864.802
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.000 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 32.000 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.261.392 3.067.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.221.261 1.350.399
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 30.046 104.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.010.085 1.612.512
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.619.190 21.097.829
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-493.305 -2.642.673
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.112.495 23.740.502
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -412.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-458.204 2.042.320
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -458.204 2.042.320
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 0 105.161
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 2.380.407 918.228
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -76.116
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -76.116
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.181.178 -421.886
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-118.659.929 -64.217.042
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -2.715.538 -2.103.197
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.649.955 -436.220.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.486 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 58.617.469 -436.220.551
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.219.371 404.820.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -177.219.371 404.820.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.625.025 -30.714.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4-7-9-11-12-15-20 2.332.811 -31.888.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
292.214 1.174.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-101.381.912 -32.116.829
Ödenen Temettüler
-3.175.000 -3.175.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 71.408.764 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.142.413 -1.722.609
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -3.155.386 -1.142.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.648.173 3.880.210
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.092 76.116
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.092 76.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-294.416 -292.465
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -294.416 -101.978
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -190.487
Alınan Temettüler
1.669.926 1.386.444
Alınan Faiz
268.571 2.710.115
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.354.305 51.073.236
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.559.140.000 8.381.467.289
Kredilerden Nakit Girişleri
16.559.140.000 8.381.467.289
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.610.260.506 -8.310.869.296
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.501.598.698 -8.310.869.296
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-108.661.808 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-546.710 0
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
-1.150.515 -18.644.321
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-536.574 -880.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-89.152.079 16.796.620
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 412.673
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-89.152.079 17.209.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 155.191.000 154.051.362
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 66.038.921 171.260.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 103.212.058 181.368.887
Finansal Yatırımlar
3 6.541.629 3.676.229
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 6.541.629 3.676.229
Ticari Alacaklar
6-17 606.363.170 667.665.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-17 255.458 287.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 606.107.712 667.378.007
Diğer Alacaklar
7 10.350.563 24.817.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.350.563 24.817.816
Türev Araçlar
5 0 32.521
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 0 32.521
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.000 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.525.921 668.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.525.921 668.509
ARA TOPLAM
727.994.341 878.229.913
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
727.994.341 878.229.913
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 37.912.233 37.047.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 37.912.233 37.047.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 573.154 573.154
Maddi Duran Varlıklar
8 2.379.647 2.251.305
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 6.845.921 7.531.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 947.658 1.021.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.108.163 1.067.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.766.776 49.492.009
TOPLAM VARLIKLAR
777.761.117 927.721.922
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 277.296.830 319.773.935
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-17 878.508 835.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 878.508 835.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 276.418.322 318.938.017
Banka Kredileri
4 0 20.108.573
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.574.074 1.501.638
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 28.079.867 131.175.279
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 246.764.381 166.152.527
Ticari Borçlar
6-17 161.625.666 338.845.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-17 0 295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 161.625.666 338.844.742
Diğer Borçlar
7 2.948.127 2.675.910
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.948.127 2.675.910
Türev Araçlar
5 0 490.725
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 0 490.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.244.237 3.128.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.408.254 15.355.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.549.589 4.526.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.858.665 10.828.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 243.590 271.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 243.590 271.416
ARA TOPLAM
459.766.704 680.540.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.766.704 680.540.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 193.621.929 128.441.297
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-17 2.009.032 2.247.178
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 2.009.032 2.247.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 191.612.897 126.194.119
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.027.563 3.451.153
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 188.585.334 122.742.966
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.471.780 2.415.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.471.780 2.415.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
196.093.709 130.857.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
655.860.413 811.397.665
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
121.900.704 116.324.257
Ödenmiş Sermaye
14 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-215.012 -215.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.012 -215.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 24.618.717 23.603.722
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 24.618.717 23.603.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 24.618.717 23.603.722
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.724.095 3.680.646
Yasal Yedekler
14 4.724.095 3.680.646
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 21.532.657 9.163.424
Net Dönem Karı veya Zararı
7.736.452 16.587.682
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
121.900.704 116.324.257
TOPLAM KAYNAKLAR
777.761.117 927.721.922
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
141.455.503 99.986.453
Satışların Maliyeti
-120.287.373 -86.564.080
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.168.130 13.422.373
BRÜT KAR (ZARAR)
21.168.130 13.422.373
Genel Yönetim Giderleri
-12.864.078 -11.447.424
Pazarlama Giderleri
-1.386.412 -1.339.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
591.629 366.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-80.412 -5.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.428.857 996.793
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.463.878 50.569.156
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.775.876 -45.627.424
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 0 -105.161
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.116.859 5.833.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.116.859 5.833.364
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.380.407 -918.227
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.271.418 -1.142.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -108.989 224.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.736.452 4.915.137
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.736.452 4.915.137
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.736.452 4.915.137
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3 1.014.995 -378.151
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
865.134 -398.053
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
865.134 -398.053
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
149.861 19.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 149.861 19.902
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
AM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.751.447 4.536.986
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.751.447 4.536.986
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841848
BIST