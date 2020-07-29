***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158Transferler847.526 10.513.069 -11.360.595Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.676 9.353.262 9.385.938 0 9.385.938Dönem Karı (Zararı)9.353.262 9.353.262 0 9.353.262Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.676 32.676 0 32.676Kar Payları-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 21.042.981 3.679.842 804 9.163.424 9.353.262 106.529.096 0 106.529.096Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257Transferler1.043.449 15.544.233 -16.587.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.890.748 18.841.606 24.732.354 0 24.732.354Dönem Karı (Zararı)18.841.606 18.841.606 0 18.841.606Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.890.748 5.890.748 0 5.890.748Kar Payları-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 29.494.470 4.723.291 804 21.532.657 18.841.606 137.881.611 0 137.881.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-284.545.657 -24.479.571Dönem Karı (Zararı)18.841.606 9.353.262Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.841.606 9.353.262Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.510.327 30.964.474Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 2.000.930 1.658.295Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler32.000 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 32.000 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.943.873 3.564.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler379.858 1.222.283Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 430.046 343.500Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.133.969 1.998.972Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.328.229 26.838.725Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.167.192 -3.505.045Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.838.963 30.343.770Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -1.938.529Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-458.204 -1.131.292Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -458.204 -1.131.292Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 103.654 74.123Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 4.670.339 2.866.710Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -6.360Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.360Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-5.454.036 -961.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-294.398.396 -57.886.365Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 -300.454 1.840.705Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-223.669.495 -380.063.711İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-51.036 16.113İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -223.618.459 -380.079.824Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-44.383.677 349.422.131İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-295 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -44.383.382 349.422.131İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.044.770 -29.085.490Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4-7-9-11-12-15-20 -26.415.371 -29.754.833Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)370.601 669.343Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-274.046.463 -17.568.629Ödenen Temettüler-3.175.000 -3.175.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.142.413 -1.722.609Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -6.181.781 -2.013.333YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.810.504 5.590.101Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 156.498Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 156.498Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-368.486 -793.392Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -368.486 -405.645Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -387.747Alınan Temettüler6.409.387 2.671.994Alınan Faiz2.769.603 3.555.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI370.398.576 -23.747.257Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri28.863.131.856 14.958.973.579Kredilerden Nakit Girişleri28.863.131.856 14.958.973.579Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.488.969.395 -14.958.052.098Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.380.307.587 -14.958.052.098İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-108.661.808 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.856.639 0Ödenen Temettü 573.154Maddi Duran Varlıklar8 2.271.858 2.251.305Kullanım Hakkı Varlıkları9 6.773.510 7.531.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 873.574 1.021.862Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.110.705 1.067.291TOPLAM DURAN VARLIKLAR279.287.133 49.492.009TOPLAM VARLIKLAR1.277.017.969 927.721.922KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 601.512.691 319.773.935İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4-17 903.488 835.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 903.488 835.918İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 600.609.203 318.938.017Banka Kredileri4 75.296.319 20.108.573Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.951.372 1.501.638İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 131.483.000 131.175.279Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 391.878.512 166.152.527Ticari Borçlar6-17 294.461.360 338.845.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-17 0 295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 294.461.360 338.844.742Diğer Borçlar7 3.026.514 2.675.910İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.026.514 2.675.910Türev Araçlar5 0 490.725Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 0 490.725Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 1.510.316 3.128.205Kısa Vadeli Karşılıklar14.734.786 15.355.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.476.121 4.526.687Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 11.258.665 10.828.619Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 233.590 271.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 233.590 271.416ARA TOPLAM915.479.257 680.540.534TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER915.479.257 680.540.534UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 220.953.256 128.441.297İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4-17 1.811.369 2.247.178Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 1.811.369 2.247.178İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 219.141.887 126.194.119Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.179.377 3.451.153İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 215.962.510 122.742.966Uzun Vadeli Karşılıklar2.703.845 2.415.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.703.845 2.415.834TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER223.657.101 130.857.131TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.139.136.358 811.397.665ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.881.611 116.324.257Ödenmiş Sermaye14 63.500.000 63.500.000Sermaye Düzeltme Farkları3.795 3.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-215.012 -215.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-215.012 -215.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 29.494.470 23.603.722Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 29.494.470 23.603.722Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)14 29.494.470 23.603.722Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.724.095 3.680.646Yasal Yedekler14 4.724.095 3.680.646Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 21.532.657 9.163.424Net Dönem Karı veya Zararı18.841.606 16.587.682Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.881.611 116.324.257TOPLAM KAYNAKLAR1.277.017.969 927.721.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat329.185.097 662.362.813 187.729.594 562.376.360Satışların Maliyeti-290.303.123 -633.542.717 -170.015.750 -546.978.637TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.881.974 28.820.096 17.713.844 15.397.723BRÜT KAR (ZARAR)38.881.974 28.820.096 17.713.844 15.397.723Genel Yönetim Giderleri-26.909.220 -23.737.743 -14.045.142 -12.290.319Pazarlama Giderleri-2.678.600 -2.834.116 -1.292.188 -1.494.169Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler991.290 793.254 399.661 426.392Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-393.256 -10.457 -312.844 -5.386ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.892.188 3.031.034 2.463.331 2.034.241Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.165.547 61.020.955 13.701.669 10.451.799Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-10.895.736 -52.555.934 -3.119.860 -6.928.510Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -103.654 -74.123 -103.654 31.038FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.058.345 11.421.932 12.941.486 5.588.568SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.058.345 11.421.932 12.941.486 5.588.568Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.216.739 -2.068.670 -1.836.332 -1.150.443Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -4.110.292 -2.013.333 -1.838.874 -870.945Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -106.447 -55.337 2.542 -279.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.841.606 9.353.262 11.105.154 4.438.125DÖNEM KARI (ZARARI)18.841.606 9.353.262 11.105.154 4.438.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.841.606 9.353.262 11.105.154 4.438.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar5.890.748 32.676 4.875.753 410.827Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.740.887 34.397 4.875.753 432.450Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3 5.740.887 34.397 4.875.753 432.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler149.861 -1.721 0 -21.623Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 149.861 -1.721 0 -21.623DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.890.748 32.676 4.875.753 410.827TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.732.354 9.385.938 15.980.907 4.848.952Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.732.354 9.385.938 15.980.907 4.848.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863875BIST