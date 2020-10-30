***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158Transferler847.526 10.513.069 -11.360.595Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)773.452 12.626.497 13.399.949 0 13.399.949Dönem Karı (Zararı)12.626.497 12.626.497 0 12.626.497Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)773.452 773.452 0 773.452Kar Payları-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 21.783.757 3.679.842 804 9.163.424 12.626.497 110.543.107 0 110.543.107Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257Transferler1.043.449 15.544.233 -16.587.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.623.079 29.865.477 36.488.556 0 36.488.556Dönem Karı (Zararı)29.865.477 29.865.477 0 29.865.477Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.623.079 6.623.079 0 6.623.079Kar Payları-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 30.226.801 4.723.291 804 21.532.657 29.865.477 149.637.813 0 149.637.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-370.510.044 -15.194.353Dönem Karı (Zararı)29.865.477 12.626.497Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)29.865.477 12.626.497Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.161.759 32.817.147Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 3.096.745 2.537.239Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler32.000 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 32.000 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.574.479 4.521.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.144.433 1.836.816Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 430.046 723.500Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 1.961.536Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler868.975 27.587.348Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-9.064.979 -4.904.434Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.933.954 32.491.782Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler488.122 -952.116Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler755.275 -3.521.619Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 755.275 -3.521.619Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 212.859 126.548Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 7.935.553 3.144.326Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -93.266Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -93.266Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-4.802.249 -533.165İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-397.023.013 -52.895.513Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 -2.077.503 4.942.359Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-291.079.692 -400.672.673İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.797 -102.955İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -291.075.895 -400.569.718Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-70.774.865 390.584.686İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-295 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -70.774.570 390.584.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.090.953 -47.749.885Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4-7-9-11-12-15-20 -33.915.577 -48.036.039Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)824.624 286.154Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-355.995.777 -7.451.869Ödenen Temettüler-3.175.000 -3.175.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.015.207 -1.788.015Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -8.324.060 -2.779.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.407.636 6.318.810Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 260.458Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 260.458Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.071.189 -1.523.454Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.071.189 -1.135.707Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -387.747Alınan Temettüler6.409.392 2.671.996Alınan Faiz8.069.433 4.909.810FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI397.768.605 287.990.067Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri38.926.820.602 24.382.389.070Kredilerden Nakit Girişleri38.557.663.999 24.382.389.070İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri369.156.603Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.516.782.879 -24.074.562.115Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.410.262.179 -24.074.562.115İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-106.520.700 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-862.196 0Ödenen TemettülerÖdenen Faiz-9.933.954 -17.669.207Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.472.968 -2.167.681YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.666.197 279.114.524Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-488.122 952.116NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.178.075 280.066.640DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 155.191.000 154.051.362DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 192.369.075 434.118.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 240.220.134 181.368.887Finansal Yatırımlar3 4.570.261 3.676.229Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 4.570.261 3.676.229Ticari Alacaklar6 733.713.643 667.665.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-17 291.741 287.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 733.421.902 667.378.007Diğer Alacaklar7 36.897.227 24.817.816İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 36.897.227 24.817.816Türev Araçlar5 0 32.521Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 0 32.521Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 14.000 0Diğer Dönen Varlıklar12 916.270 668.509İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 916.270 668.509ARA TOPLAM1.016.331.535 878.229.913TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.016.331.535 878.229.913DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 44.853.650 37.047.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 44.853.650 37.047.100Ticari Alacaklar6 225.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 225.000.000 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 360.295 573.154Maddi Duran Varlıklar8 5.657.616 2.251.305Kullanım Hakkı Varlıkları9 6.066.961 7.531.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 801.253 1.021.862Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.437.393 1.067.291TOPLAM DURAN VARLIKLAR284.177.168 49.492.009TOPLAM VARLIKLAR1.300.508.703 927.721.922KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 637.395.174 319.773.935İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4-17 947.661 835.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 947.661 835.918İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 636.447.513 318.938.017Banka Kredileri4 8.002.800 20.108.573Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.953.592 1.501.638İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 300.569.408 131.175.279Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 325.921.713 166.152.527Ticari Borçlar6 268.070.172 338.845.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-17 0 295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 268.070.172 338.844.742Diğer Borçlar7 3.484.795 2.675.910İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.484.795 2.675.910Türev Araçlar5 1.213.479 490.725Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 1.213.479 490.725Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 2.959.939 3.128.205Kısa Vadeli Karşılıklar14.671.668 15.355.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.413.003 4.526.687Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 11.258.665 10.828.619Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 421.333 271.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 421.333 271.416ARA TOPLAM928.216.560 680.540.534TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER928.216.560 680.540.534UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 219.995.586 128.441.297İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4-17 1.558.328 2.247.178Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 1.558.328 2.247.178İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 218.437.258 126.194.119Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.707.738 3.451.153İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 215.729.520 122.742.966Uzun Vadeli Karşılıklar2.658.744 2.415.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.658.744 2.415.834TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER222.654.330 130.857.131TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.150.870.890 811.397.665ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar149.637.813 116.324.257Ödenmiş Sermaye14 63.500.000 63.500.000Sermaye Düzeltme Farkları3.795 3.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-215.012 -215.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-215.012 -215.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 30.226.801 23.603.722Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)14 30.226.801 23.603.722Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)14 30.226.801 23.603.722Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.724.095 3.680.646Yasal Yedekler14 4.724.095 3.680.646Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 21.532.657 9.163.424Net Dönem Karı veya Zararı29.865.477 16.587.682Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR149.637.813 116.324.257TOPLAM KAYNAKLAR1.300.508.703 927.721.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat468.792.429 2.129.100.691 139.607.332 1.466.737.878Satışların Maliyeti-400.537.577 -2.083.439.713 -110.234.454 -1.449.896.996TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)68.254.852 45.660.978 29.372.878 16.840.882BRÜT KAR (ZARAR)68.254.852 45.660.978 29.372.878 16.840.882Genel Yönetim Giderleri-40.692.668 -35.214.087 -13.783.448 -11.476.344Pazarlama Giderleri-4.032.524 -3.943.905 -1.353.924 -1.109.789Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.340.312 897.002 1.349.022 103.748Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-411.989 -25.503 -18.733 -15.046ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.457.983 7.374.485 15.565.795 4.343.451Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36.052.175 74.300.537 11.886.628 13.279.582Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-23.949.869 -65.777.650 -13.054.133 -13.221.716Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -212.859 -126.549 -109.205 -52.426FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.347.430 15.770.823 14.289.085 4.348.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.347.430 15.770.823 14.289.085 4.348.891Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.481.953 -3.144.326 -3.265.214 -1.075.656Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -7.702.194 -2.779.469 -3.591.902 -766.136Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 220.241 -364.857 326.688 -309.520SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.865.477 12.626.497 11.023.871 3.273.235DÖNEM KARI (ZARARI)29.865.477 12.626.497 11.023.871 3.273.235Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29.865.477 12.626.497 11.023.871 3.273.235Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.623.079 773.452 732.331 740.776Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.473.218 814.161 732.331 779.764Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3 6.473.218 814.161 732.331 779.764Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler149.861 -40.709 0 -38.988Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 149.861 -40.709 0 -38.988DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.623.079 773.452 732.331 740.776TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.488.556 13.399.949 11.756.202 4.014.011Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları36.488.556 13.399.949 11.756.202 4.014.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885231BIST