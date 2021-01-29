***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158Transferler847.526 10.513.069 -11.360.595Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.593.417 16.587.682 19.181.099 0 19.181.099Dönem Karı (Zararı)16.587.682 16.587.682 0 16.587.682Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.593.417 2.593.417 0 2.593.417Kar Payları-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257Transferler1.043.449 15.544.233 -16.587.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.137.769 44.209.066 62.346.835 0 62.346.835Dönem Karı (Zararı)44.209.066 44.209.066 0 44.209.066Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.137.769 18.137.769 0 18.137.769Kar Payları-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 4.723.291 804 21.532.657 44.209.066 175.496.092 0 175.496.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-415.080.937 -187.886.057Dönem Karı (Zararı)44.209.066 16.587.682Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.209.066 16.587.682Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.622.088 51.932.829Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 4.301.288 3.451.554Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler32.000 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 32.000 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.221.712 8.114.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.318.666 3.167.631Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 3.903.046 2.480.454Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 2.466.122Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-157.849 35.405.510Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -12.054.415 -5.792.763Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 11.896.566 41.198.273Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-446.681 -1.109.625Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.765.359 1.502.629Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -4.765.359 1.502.629Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler14 164.874 -91.337Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 12.652.111 4.879.509Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -271.605Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -271.605Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-4.380.008 51.987İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-458.147.524 -245.802.497Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 -5.672.613 4.594.774Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-505.576.982 -319.176.153İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.550 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -505.579.532 -319.176.153Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler127.815.314 97.939.639İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-295 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 127.815.609 97.939.639İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-74.713.243 -29.160.757Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7-28-16-9-3 -77.468.193 -29.764.337Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.754.950 603.580Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-397.316.370 -177.281.986Ödenen Temettüler15 -3.175.000 -3.175.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.141.557 -1.591.815Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -11.448.010 -5.837.256YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.668.789 6.881.327Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 463.429Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 463.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.376.463 -2.145.286Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -5.376.090 -1.596.604Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -373 -548.682Alınan Temettüler6.464.730 2.671.999Alınan Faiz11.580.522 5.891.185FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI357.883.203 181.034.743Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri52.682.559.694 40.846.772.551Kredilerden Nakit Girişleri52.247.596.374 40.846.772.551İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri434.963.320 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.309.009.618 -40.647.015.530Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.089.479.398 -40.647.015.530İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-219.530.220 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.571.775 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-12.162.550 -16.017.268Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.932.548 -2.705.010YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.528.945 30.013Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi446.681 1.109.625NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.082.264 1.139.638DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 155.191.000 154.051.362DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 111.108.736 155.191.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28 204.933.961 181.368.887Finansal Yatırımlar3 8.165.370 3.676.229Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 8.165.370 3.676.229Ticari Alacaklar6 1.019.852.360 667.665.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-18 285.394 287.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.019.566.966 667.378.007Diğer Alacaklar7 34.228.736 24.817.816İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 34.228.736 24.817.816Türev Araçlar5 4.307.155 32.521Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 4.307.155 32.521Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 0 0Diğer Dönen Varlıklar13 646.158 668.509İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 646.158 668.509ARA TOPLAM1.272.133.740 878.229.913TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.272.133.740 878.229.913DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 56.368.341 37.047.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 56.368.341 37.047.100Ticari Alacaklar6 153.358.573 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 153.358.573 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 408.280 573.154Maddi Duran Varlıklar8 6.537.063 2.251.305Kullanım Hakkı Varlıkları9 5.360.413 7.531.297Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 729.085 1.021.862Ertelenmiş Vergi Varlığı16 0 1.067.291Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar16 9.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR222.771.154 49.492.009TOPLAM VARLIKLAR1.494.904.894 927.721.922KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 671.538.995 319.773.935İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4-18 993.869 835.918Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-18 993.869 835.918İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 670.545.126 318.938.017Banka Kredileri4 0 20.108.573Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.947.402 1.501.638İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 323.575.135 131.175.279Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 345.022.589 166.152.527Ticari Borçlar6 466.660.351 338.845.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-18 0 295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 466.660.351 338.844.742Diğer Borçlar7 5.428.221 2.675.910İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.428.221 2.675.910Türev Araçlar5 0 490.725Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 0 490.725Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 1.753.215 3.128.205Kısa Vadeli Karşılıklar11-12 21.169.100 15.355.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 6.437.435 4.526.687Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 14.731.665 10.828.619Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 426.232 271.416İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 426.232 271.416ARA TOPLAM1.166.976.114 680.540.534TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.166.976.114 680.540.534UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 148.388.554 128.441.297İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4-18 1.293.764 2.247.178Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-18 1.293.764 2.247.178İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 147.094.790 126.194.119Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.229.077 3.451.153İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 144.865.713 122.742.966Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.682.195 2.415.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.682.195 2.415.834Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 1.361.939 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER152.432.688 130.857.131TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.319.408.802 811.397.665ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar175.496.092 116.324.257Ödenmiş Sermaye15 63.500.000 63.500.000Sermaye Düzeltme Farkları3.795 3.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-215.012 -215.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-215.012 -215.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 41.741.491 23.603.722Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15 41.741.491 23.603.722Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)15 41.741.491 23.603.722Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 4.724.095 3.680.646Yasal Yedekler15 4.724.095 3.680.646Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 21.532.657 9.163.424Net Dönem Karı veya Zararı44.209.066 16.587.682Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR175.496.092 116.324.257TOPLAM KAYNAKLAR1.494.904.894 927.721.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 827.437.405 3.795.778.216Satışların Maliyeti19 -719.165.338 -3.730.229.300TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)108.272.067 65.548.916BRÜT KAR (ZARAR)108.272.067 65.548.916Genel Yönetim Giderleri20 -61.160.351 -49.772.596Pazarlama Giderleri21 -6.067.682 -5.652.058Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.854.159 1.996.494Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.532.777 -58.667ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.365.416 12.062.089Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 45.707.015 78.184.782Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -29.499.980 -68.900.897Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 -164.874 -8.663FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.407.577 21.337.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.407.577 21.337.311Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.198.511 -4.749.629Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -9.619.420 -5.843.872Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -2.579.091 1.094.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.209.066 16.587.682DÖNEM KARI (ZARARI)44.209.066 16.587.682Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.209.066 16.587.682Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar18.137.769 2.593.417Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.987.908 2.729.913Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3 17.987.908 2.729.913Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler149.861 -136.496Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 149.861 -136.496DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.137.769 2.593.417TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.346.835 19.181.099Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları62.346.835 19.181.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906493BIST