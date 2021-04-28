***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.04.2021 23:26
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257
Transferler
1.043.449 15.544.233 -16.587.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.014.995 7.736.452 8.751.447 0 8.751.447
Dönem Karı (Zararı)
7.736.452 7.736.452 0 7.736.452
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.014.995 1.014.995 0 1.014.995
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 24.618.717 4.723.291 804 21.532.657 7.736.452 121.900.704 0 121.900.704
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 4.723.291 804 21.532.657 44.209.066 175.496.092 0 175.496.092
Transferler
2.163.283 42.045.783 -44.209.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.997.924 30.571.624 18.573.700 0 18.573.700
Dönem Karı (Zararı)
30.571.624 30.571.624 0 30.571.624
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.997.924 -11.997.924 0 -11.997.924
Kar Payları
-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
13.076.654 13.076.654 13.076.654
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 29.743.567 6.886.574 804 70.305.094 30.571.624 200.796.446 0 200.796.446
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-246.713.340 -108.854.711
Dönem Karı (Zararı)
30.571.624 7.736.452
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.571.624 7.736.452
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.859.716 9.541.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.636.989 887.958
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 32.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 32.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.382.060 4.261.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.269.105 1.221.261
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.651.165 30.046
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.010.085
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.409.394 3.619.190
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.749.449 -493.305
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.158.843 4.112.495
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
345.854 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17.922.309 -458.204
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 17.922.309 -458.204
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.173.075 2.380.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.245.845 -1.181.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-289.852.549 -118.659.929
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 11.507.307 -2.715.538
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-340.269.457 58.649.955
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-153.653 32.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -340.115.804 58.617.469
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
136.488.419 -177.219.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 136.488.419 -177.219.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.578.818 2.625.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-96.089.343 2.332.811
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.489.475 292.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-236.421.209 -101.381.912
Ödenen Temettüler
14 -6.350.000 -3.175.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.850.463 -1.142.413
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -2.091.668 -3.155.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.928.897 1.648.173
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
930.400 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.092
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 4.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.153.792 -294.416
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.153.792 -294.416
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.554.534 0
Alınan Temettüler
1.508.655 1.669.926
Alınan Faiz
3.089.100 268.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
302.424.757 18.054.459
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.551.281.881 16.628.407.656
Kredilerden Nakit Girişleri
9.936.452.000 16.559.140.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
614.829.881 69.267.656
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.249.362.825 -16.608.119.398
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.159.626.700 -16.501.598.698
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-89.736.125 -106.520.700
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
146.592 -546.710
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
821.919 -1.150.515
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-462.810 -536.574
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.640.314 -89.152.079
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-345.854 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.294.460 -89.152.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 111.108.736 155.191.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 183.403.196 66.038.921
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 365.264.385 204.933.961
Finansal Yatırımlar
3 11.181.094 8.165.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 11.181.094 8.165.370
Ticari Alacaklar
6 1.362.993.665 1.019.852.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-17 439.047 285.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.362.554.618 1.019.566.966
Diğer Alacaklar
7 28.629.570 34.228.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 28.629.570 34.228.736
Türev Araçlar
5 335.854 4.307.155
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 335.854 4.307.155
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.080.522 646.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.080.522 646.158
ARA TOPLAM
1.769.485.090 1.272.133.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.769.485.090 1.272.133.740
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 41.845.310 56.368.341
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 41.845.310 56.368.341
Ticari Alacaklar
6 150.486.725 153.358.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 150.486.725 153.358.573
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 0 408.280
Maddi Duran Varlıklar
8 7.179.037 6.537.063
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 5.110.696 5.360.413
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 657.806 729.085
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 4.448.926 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
15 2.833 9.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
209.731.333 222.771.154
TOPLAM VARLIKLAR
1.979.216.423 1.494.904.894
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 991.833.760 671.538.995
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-17 1.149.363 993.869
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 1.149.363 993.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 990.684.397 670.545.126
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.275.369 1.947.402
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 865.485.772 323.575.135
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 122.923.256 345.022.589
Ticari Borçlar
6 603.148.770 466.660.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 603.148.770 466.660.351
Diğer Borçlar
7 3.941.391 5.428.221
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.941.391 5.428.221
Türev Araçlar
5 13.951.008 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 13.951.008 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 10.645.487 1.753.215
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.734.988 21.169.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.737.488 6.437.435
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.997.500 14.731.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 223.590 426.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 223.590 426.232
ARA TOPLAM
1.634.478.994 1.166.976.114
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.634.478.994 1.166.976.114
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 141.140.199 148.388.554
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-17 1.108.962 1.293.764
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 1.108.962 1.293.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 140.031.237 147.094.790
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.077.010 2.229.077
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 137.954.227 144.865.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.800.784 2.682.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.800.784 2.682.195
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 1.361.939
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.940.983 152.432.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.778.419.977 1.319.408.802
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
200.796.446 175.496.092
Ödenmiş Sermaye
14 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.528.555 41.526.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.528.555 41.526.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -215.012 -215.012
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 29.743.567 41.741.491
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.887.378 4.724.095
Yasal Yedekler
14 6.887.378 4.724.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 70.305.094 21.532.657
Net Dönem Karı veya Zararı
30.571.624 44.209.066
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
200.796.446 175.496.092
TOPLAM KAYNAKLAR
1.979.216.423 1.494.904.894
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
352.642.983 141.455.503
Satışların Maliyeti
-312.848.818 -120.287.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.794.165 21.168.130
BRÜT KAR (ZARAR)
39.794.165 21.168.130
Genel Yönetim Giderleri
-16.291.778 -12.864.078
Pazarlama Giderleri
-1.628.854 -1.386.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.164.249 591.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.284.309 -80.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.753.473 7.428.857
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.389.448 10.463.878
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-11.398.222 -7.775.876
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.744.699 10.116.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.744.699 10.116.859
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.173.075 -2.380.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -10.983.940 -2.271.418
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 5.810.865 -108.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.571.624 7.736.452
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.571.624 7.736.452
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.571.624 7.736.452
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.997.924 1.014.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3 -11.997.924 865.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 0 149.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 0 149.861
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.997.924 1.014.995
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.573.700 8.751.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.573.700 8.751.447
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932120
BIST