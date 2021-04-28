***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257Transferler1.043.449 15.544.233 -16.587.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.014.995 7.736.452 8.751.447 0 8.751.447Dönem Karı (Zararı)7.736.452 7.736.452 0 7.736.452Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.014.995 1.014.995 0 1.014.995Kar Payları-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 24.618.717 4.723.291 804 21.532.657 7.736.452 121.900.704 0 121.900.704Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 4.723.291 804 21.532.657 44.209.066 175.496.092 0 175.496.092Transferler2.163.283 42.045.783 -44.209.066Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.997.924 30.571.624 18.573.700 0 18.573.700Dönem Karı (Zararı)30.571.624 30.571.624 0 30.571.624Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.997.924 -11.997.924 0 -11.997.924Kar Payları-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)13.076.654 13.076.654 13.076.654Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 29.743.567 6.886.574 804 70.305.094 30.571.624 200.796.446 0 200.796.446Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-246.713.340 -108.854.711Dönem Karı (Zararı)30.571.624 7.736.452Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.571.624 7.736.452Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.859.716 9.541.565Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 1.636.989 887.958Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 32.000Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 32.000Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-8.382.060 4.261.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.269.105 1.221.261Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -9.651.165 30.046Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 3.010.085Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.409.394 3.619.190Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.749.449 -493.305Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10.158.843 4.112.495Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler345.854 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17.922.309 -458.204Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 17.922.309 -458.204Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 5.173.075 2.380.407Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.245.845 -1.181.178İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-289.852.549 -118.659.929Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 11.507.307 -2.715.538Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-340.269.457 58.649.955İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-153.653 32.486İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -340.115.804 58.617.469Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler136.488.419 -177.219.371İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 136.488.419 -177.219.371İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-97.578.818 2.625.025Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-96.089.343 2.332.811Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.489.475 292.214Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-236.421.209 -101.381.912Ödenen Temettüler14 -6.350.000 -3.175.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.850.463 -1.142.413Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -2.091.668 -3.155.386YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.928.897 1.648.173İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri930.400 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.092Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 4.092Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.153.792 -294.416Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.153.792 -294.416Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.554.534 0Alınan Temettüler1.508.655 1.669.926Alınan Faiz3.089.100 268.571FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI302.424.757 18.054.459Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.551.281.881 16.628.407.656Kredilerden Nakit Girişleri9.936.452.000 16.559.140.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri614.829.881 69.267.656Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.249.362.825 -16.608.119.398Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.159.626.700 -16.501.598.698İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-89.736.125 -106.520.700Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları146.592 -546.710Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz821.919 -1.150.515Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-462.810 -536.574YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.640.314 -89.152.079Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-345.854 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.294.460 -89.152.079DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 111.108.736 155.191.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 183.403.196 66.038.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 365.264.385 204.933.961Finansal Yatırımlar3 11.181.094 8.165.370Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 11.181.094 8.165.370Ticari Alacaklar6 1.362.993.665 1.019.852.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-17 439.047 285.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.362.554.618 1.019.566.966Diğer Alacaklar7 28.629.570 34.228.736İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 28.629.570 34.228.736Türev Araçlar5 335.854 4.307.155Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 335.854 4.307.155Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar12 1.080.522 646.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.080.522 646.158ARA TOPLAM1.769.485.090 1.272.133.740TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.769.485.090 1.272.133.740DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 41.845.310 56.368.341Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 41.845.310 56.368.341Ticari Alacaklar6 150.486.725 153.358.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 150.486.725 153.358.573Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 0 408.280Maddi Duran Varlıklar8 7.179.037 6.537.063Kullanım Hakkı Varlıkları9 5.110.696 5.360.413Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 657.806 729.085Ertelenmiş Vergi Varlığı15 4.448.926 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar15 2.833 9.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR209.731.333 222.771.154TOPLAM VARLIKLAR1.979.216.423 1.494.904.894KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 991.833.760 671.538.995İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4-17 1.149.363 993.869Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 1.149.363 993.869İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 990.684.397 670.545.126Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.275.369 1.947.402İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 865.485.772 323.575.135Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 122.923.256 345.022.589Ticari Borçlar6 603.148.770 466.660.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 603.148.770 466.660.351Diğer Borçlar7 3.941.391 5.428.221İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.941.391 5.428.221Türev Araçlar5 13.951.008 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 13.951.008 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 10.645.487 1.753.215Kısa Vadeli Karşılıklar10.734.988 21.169.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.737.488 6.437.435Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.997.500 14.731.665Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 223.590 426.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 223.590 426.232ARA TOPLAM1.634.478.994 1.166.976.114TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.634.478.994 1.166.976.114UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 141.140.199 148.388.554İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4-17 1.108.962 1.293.764Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 1.108.962 1.293.764İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 140.031.237 147.094.790Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.077.010 2.229.077İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 137.954.227 144.865.713Uzun Vadeli Karşılıklar2.800.784 2.682.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.800.784 2.682.195Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 0 1.361.939TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER143.940.983 152.432.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.778.419.977 1.319.408.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar200.796.446 175.496.092Ödenmiş Sermaye14 63.500.000 63.500.000Sermaye Düzeltme Farkları3.795 3.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29.528.555 41.526.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.528.555 41.526.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -215.012 -215.012Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 29.743.567 41.741.491Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 6.887.378 4.724.095Yasal Yedekler14 6.887.378 4.724.095Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 70.305.094 21.532.657Net Dönem Karı veya Zararı30.571.624 44.209.066Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR200.796.446 175.496.092TOPLAM KAYNAKLAR1.979.216.423 1.494.904.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat352.642.983 141.455.503Satışların Maliyeti-312.848.818 -120.287.373TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.794.165 21.168.130BRÜT KAR (ZARAR)39.794.165 21.168.130Genel Yönetim Giderleri-16.291.778 -12.864.078Pazarlama Giderleri-1.628.854 -1.386.412Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.164.249 591.629Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.284.309 -80.412ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.753.473 7.428.857Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.389.448 10.463.878Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-11.398.222 -7.775.876Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.744.699 10.116.859SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.744.699 10.116.859Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.173.075 -2.380.407Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -10.983.940 -2.271.418Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 5.810.865 -108.989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.571.624 7.736.452DÖNEM KARI (ZARARI)30.571.624 7.736.452Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.571.624 7.736.452Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.997.924 1.014.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3 -11.997.924 865.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 0 149.861Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 0 149.861Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.997.924 1.014.995TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.573.700 8.751.447Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.573.700 8.751.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932120BIST