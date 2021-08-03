***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257Transferler1.043.449 15.544.233 -16.587.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.890.748 18.841.606 24.732.354 0 24.732.354Dönem Karı (Zararı)18.841.606 18.841.606 0 18.841.606Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.890.748 5.890.748 0 5.890.748Kar Payları-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 29.494.470 4.723.291 804 21.532.657 18.841.606 137.881.611 0 137.881.611Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 4.723.291 804 21.532.657 44.209.066 175.496.092 0 175.496.092Transferler2.163.283 42.045.783 -44.209.066Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.688.967 45.068.406 29.379.439 0 29.379.439Dönem Karı (Zararı)45.068.406 45.068.406 0 45.068.406Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.688.967 -15.688.967 0 -15.688.967Kar Payları-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)14.246.761 14.246.761 14.246.761Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 26.052.524 6.886.574 804 71.475.201 45.068.406 212.772.292 0 212.772.292Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-591.627.872 -285.730.664Dönem Karı (Zararı)45.068.406 18.841.606Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.068.406 18.841.606Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.673.662 1.459.289Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 3.079.035 2.000.930Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 32.000Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 32.000Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.957.073 1.892.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.003.763 379.858Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -8.330.165 430.046Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler369.329 1.082.931Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.558.757 -1.328.229Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.422.623 -4.167.192Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.981.380 2.838.963Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-623.598 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.608.456 -458.204Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 5.608.456 -458.204Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 0 103.654Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 12.537.873 4.670.339Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-4.529.788 -5.454.036İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-626.917.403 -295.532.365Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 22.076.684 -1.434.514Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-608.761.139 -223.669.495İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.295 -51.036İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -608.714.844 -223.618.459Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.167.783 -44.383.677İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 34.167.783 -44.383.382İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-74.400.731 -26.044.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-72.407.718 -26.415.280Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.993.013 370.601Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-567.175.335 -275.231.470Ödenen Temettüler14 -6.350.000 -3.175.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.771.072 -1.142.413Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -14.331.465 -6.181.781YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI31.051.938 8.810.504İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri930.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.656.923 -368.486Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.633.287 -368.486Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -23.636 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.724.641 0Alınan Temettüler5.269.628 6.409.387Alınan Faiz12.784.192 2.769.603FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI558.033.356 370.398.576Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.651.822.635 28.863.131.856Kredilerden Nakit Girişleri22.457.899.000 28.863.131.856İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.193.923.635 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.082.165.025 -28.488.969.395Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.564.215.700 -28.380.307.587İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-517.949.325 -108.661.808Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları776.564 -1.856.639Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-11.460.978 -894.069Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-939.840 -1.013.177YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.542.578 93.478.416Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi623.598 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.918.980 93.478.416DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 111.108.736 155.191.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 109.189.756 248.669.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 250.625.098 204.933.961Finansal Yatırımlar3 4.530.839 8.165.370Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 4.530.839 8.165.370Ticari Alacaklar6 1.631.441.588 1.019.852.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-17 331.689 285.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.631.109.899 1.019.566.966Diğer Alacaklar7 39.821.461 34.228.736İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 39.821.461 34.228.736Türev Araçlar5 4.277 4.307.155Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 4.277 4.307.155Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar12 1.020.943 646.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.020.943 646.158ARA TOPLAM1.927.444.206 1.272.133.740TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.927.444.206 1.272.133.740DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 37.926.188 56.368.341Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 37.926.188 56.368.341Ticari Alacaklar6 150.487.348 153.358.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 150.487.348 153.358.573Diğer Alacaklar7 4.161 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.161 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 0 408.280Maddi Duran Varlıklar8 7.102.705 6.537.063Kullanım Hakkı Varlıkları9 5.845.927 5.360.413Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 610.278 729.085Ertelenmiş Vergi Varlığı15 2.354.004 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar15 11.141 9.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR204.341.752 222.771.154TOPLAM VARLIKLAR2.131.785.958 1.494.904.894KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.247.902.390 671.538.995İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4-17 1.204.765 993.869Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 1.204.765 993.869İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 1.246.697.625 670.545.126Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.624.996 1.947.402İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 1.004.100.185 323.575.135Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 239.972.444 345.022.589Ticari Borçlar6 500.828.134 466.660.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 500.828.134 466.660.351Diğer Borçlar7 3.437.853 5.428.221İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.437.853 5.428.221Türev Araçlar5 1.305.578 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 1.305.578 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 3.675.566 1.753.215Kısa Vadeli Karşılıklar10.775.663 21.169.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.467.163 6.437.435Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 6.308.500 14.731.665Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 223.590 426.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 223.590 426.232ARA TOPLAM1.768.148.774 1.166.976.114TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.768.148.774 1.166.976.114UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 147.979.734 148.388.554İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4-17 785.475 1.293.764Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 785.475 1.293.764İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 147.194.259 147.094.790Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.625.440 2.229.077İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 144.568.819 144.865.713Uzun Vadeli Karşılıklar2.885.158 2.682.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.885.158 2.682.195Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 1.361.939TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER150.864.892 152.432.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.919.013.666 1.319.408.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar212.772.292 175.496.092Ödenmiş Sermaye14 63.500.000 63.500.000Sermaye Düzeltme Farkları3.795 3.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.837.512 41.526.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.837.512 41.526.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -215.012 -215.012Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 26.052.524 41.741.491Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 6.887.378 4.724.095Yasal Yedekler14 6.887.378 4.724.095Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 71.475.201 21.532.657Net Dönem Karı veya Zararı45.068.406 44.209.066Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR212.772.292 175.496.092TOPLAM KAYNAKLAR2.131.785.958 1.494.904.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.341.048.062 332.994.567 988.405.079 189.321.823Satışların Maliyeti-1.271.237.285 -293.828.832 -956.552.790 -171.514.479TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.810.777 39.165.735 31.852.289 17.807.344BRÜT KAR (ZARAR)69.810.777 39.165.735 31.852.289 17.807.344Genel Yönetim Giderleri-34.177.326 -26.909.220 -17.885.548 -14.045.142Pazarlama Giderleri-3.668.829 -2.678.600 -2.039.975 -1.292.188Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.988.558 991.290 1.824.309 399.661Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-246.600 -393.256 -797.968 -312.844ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.706.580 10.175.949 12.953.107 2.556.831Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37.582.706 23.881.786 21.193.258 13.608.169Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-23.683.007 -10.895.736 -12.284.785 -3.119.860Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 0 -103.654 0 -103.654FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.606.279 23.058.345 21.861.580 12.941.486SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.606.279 23.058.345 21.861.580 12.941.486Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.537.873 -4.216.739 -7.364.798 -1.836.332Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -16.253.816 -4.110.292 -5.269.876 -1.838.874Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 3.715.943 -106.447 -2.094.922 2.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.068.406 18.841.606 14.496.782 11.105.154DÖNEM KARI (ZARARI)45.068.406 18.841.606 14.496.782 11.105.154Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.068.406 18.841.606