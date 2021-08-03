***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
03.08.2021 23:20
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257
Transferler
1.043.449 15.544.233 -16.587.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.890.748 18.841.606 24.732.354 0 24.732.354
Dönem Karı (Zararı)
18.841.606 18.841.606 0 18.841.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.890.748 5.890.748 0 5.890.748
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 29.494.470 4.723.291 804 21.532.657 18.841.606 137.881.611 0 137.881.611
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 4.723.291 804 21.532.657 44.209.066 175.496.092 0 175.496.092
Transferler
2.163.283 42.045.783 -44.209.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.688.967 45.068.406 29.379.439 0 29.379.439
Dönem Karı (Zararı)
45.068.406 45.068.406 0 45.068.406
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.688.967 -15.688.967 0 -15.688.967
Kar Payları
-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.246.761 14.246.761 14.246.761
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 26.052.524 6.886.574 804 71.475.201 45.068.406 212.772.292 0 212.772.292
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-591.627.872 -285.730.664
Dönem Karı (Zararı)
45.068.406 18.841.606
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
45.068.406 18.841.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.673.662 1.459.289
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 3.079.035 2.000.930
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 32.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 32.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.957.073 1.892.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.003.763 379.858
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.330.165 430.046
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
369.329 1.082.931
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.558.757 -1.328.229
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.422.623 -4.167.192
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.981.380 2.838.963
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-623.598 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.608.456 -458.204
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 5.608.456 -458.204
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 0 103.654
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 12.537.873 4.670.339
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.529.788 -5.454.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-626.917.403 -295.532.365
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 22.076.684 -1.434.514
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-608.761.139 -223.669.495
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.295 -51.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -608.714.844 -223.618.459
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.167.783 -44.383.677
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 34.167.783 -44.383.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.400.731 -26.044.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-72.407.718 -26.415.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.993.013 370.601
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-567.175.335 -275.231.470
Ödenen Temettüler
14 -6.350.000 -3.175.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.771.072 -1.142.413
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -14.331.465 -6.181.781
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
31.051.938 8.810.504
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
930.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.656.923 -368.486
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.633.287 -368.486
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -23.636 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.724.641 0
Alınan Temettüler
5.269.628 6.409.387
Alınan Faiz
12.784.192 2.769.603
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
558.033.356 370.398.576
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.651.822.635 28.863.131.856
Kredilerden Nakit Girişleri
22.457.899.000 28.863.131.856
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.193.923.635 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.082.165.025 -28.488.969.395
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.564.215.700 -28.380.307.587
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-517.949.325 -108.661.808
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
776.564 -1.856.639
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-11.460.978 -894.069
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-939.840 -1.013.177
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.542.578 93.478.416
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
623.598 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.918.980 93.478.416
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 111.108.736 155.191.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 109.189.756 248.669.416
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 250.625.098 204.933.961
Finansal Yatırımlar
3 4.530.839 8.165.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 4.530.839 8.165.370
Ticari Alacaklar
6 1.631.441.588 1.019.852.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-17 331.689 285.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.631.109.899 1.019.566.966
Diğer Alacaklar
7 39.821.461 34.228.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 39.821.461 34.228.736
Türev Araçlar
5 4.277 4.307.155
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 4.277 4.307.155
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.020.943 646.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.020.943 646.158
ARA TOPLAM
1.927.444.206 1.272.133.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.927.444.206 1.272.133.740
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 37.926.188 56.368.341
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 37.926.188 56.368.341
Ticari Alacaklar
6 150.487.348 153.358.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 150.487.348 153.358.573
Diğer Alacaklar
7 4.161 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.161 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 0 408.280
Maddi Duran Varlıklar
8 7.102.705 6.537.063
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 5.845.927 5.360.413
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 610.278 729.085
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.354.004 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
15 11.141 9.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
204.341.752 222.771.154
TOPLAM VARLIKLAR
2.131.785.958 1.494.904.894
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.247.902.390 671.538.995
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-17 1.204.765 993.869
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 1.204.765 993.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.246.697.625 670.545.126
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.624.996 1.947.402
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 1.004.100.185 323.575.135
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 239.972.444 345.022.589
Ticari Borçlar
6 500.828.134 466.660.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 500.828.134 466.660.351
Diğer Borçlar
7 3.437.853 5.428.221
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.437.853 5.428.221
Türev Araçlar
5 1.305.578 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 1.305.578 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.675.566 1.753.215
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.775.663 21.169.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.467.163 6.437.435
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 6.308.500 14.731.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 223.590 426.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 223.590 426.232
ARA TOPLAM
1.768.148.774 1.166.976.114
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.768.148.774 1.166.976.114
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 147.979.734 148.388.554
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-17 785.475 1.293.764
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 785.475 1.293.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 147.194.259 147.094.790
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.625.440 2.229.077
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 144.568.819 144.865.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.885.158 2.682.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.885.158 2.682.195
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 1.361.939
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.864.892 152.432.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.919.013.666 1.319.408.802
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
212.772.292 175.496.092
Ödenmiş Sermaye
14 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.837.512 41.526.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.837.512 41.526.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -215.012 -215.012
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 26.052.524 41.741.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.887.378 4.724.095
Yasal Yedekler
14 6.887.378 4.724.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 71.475.201 21.532.657
Net Dönem Karı veya Zararı
45.068.406 44.209.066
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
212.772.292 175.496.092
TOPLAM KAYNAKLAR
2.131.785.958 1.494.904.894
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
1.341.048.062 332.994.567 988.405.079 189.321.823
Satışların Maliyeti
-1.271.237.285 -293.828.832 -956.552.790 -171.514.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.810.777 39.165.735 31.852.289 17.807.344
BRÜT KAR (ZARAR)
69.810.777 39.165.735 31.852.289 17.807.344
Genel Yönetim Giderleri
-34.177.326 -26.909.220 -17.885.548 -14.045.142
Pazarlama Giderleri
-3.668.829 -2.678.600 -2.039.975 -1.292.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.988.558 991.290 1.824.309 399.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-246.600 -393.256 -797.968 -312.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.706.580 10.175.949 12.953.107 2.556.831
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37.582.706 23.881.786 21.193.258 13.608.169
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-23.683.007 -10.895.736 -12.284.785 -3.119.860
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 0 -103.654 0 -103.654
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.606.279 23.058.345 21.861.580 12.941.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.606.279 23.058.345 21.861.580 12.941.486
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.537.873 -4.216.739 -7.364.798 -1.836.332
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -16.253.816 -4.110.292 -5.269.876 -1.838.874
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.715.943 -106.447 -2.094.922 2.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.068.406 18.841.606 14.496.782 11.105.154
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.068.406 18.841.606 14.496.782 11.105.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.068.406 18.841.606