***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257Transferler1.043.449 15.544.233 -16.587.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.623.079 29.865.477 36.488.556 0 36.488.556Dönem Karı (Zararı)29.865.477 29.865.477 0 29.865.477Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.623.079 6.623.079 0 6.623.079Kar Payları-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 30.226.801 4.723.291 804 21.532.657 29.865.477 149.637.813 0 149.637.813Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 4.723.291 804 21.532.657 44.209.066 175.496.092 0 175.496.092Transferler2.163.283 42.045.783 -44.209.066Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.757.921 55.173.090 38.415.169 0 38.415.169Dönem Karı (Zararı)55.173.090 55.173.090 0 55.173.090Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.757.921 -16.757.921 0 -16.757.921Kar Payları-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)14.246.761 14.246.761 14.246.761Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 24.983.570 6.886.574 804 71.475.201 55.173.090 221.808.022 0 221.808.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-548.439.055 -370.510.044Dönem Karı (Zararı)55.173.090 29.865.477Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)55.173.090 29.865.477Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler32.534.104 11.161.759Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 4.537.384 3.096.745Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 32.000Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 0 32.000Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.238.871 2.574.479Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.764.288 2.144.433Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -9.651.165 430.046Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler648.006 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.492.735 868.975Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-16.090.198 -9.064.979Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25.582.933 9.933.954Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.224.911 488.122Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13.310.288 755.275Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 13.310.288 755.275Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13 0 212.859Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 15.711.176 7.935.553Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-4.053.697 -4.802.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-607.257.685 -397.023.013Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 21.547.113 -2.077.503Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-670.643.556 -291.079.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-966.626 -3.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -669.676.930 -291.075.895Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler96.959.066 -70.774.865İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 96.959.066 -70.774.570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.120.308 -33.090.953Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-53.010.769 -33.915.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.109.539 824.624Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-519.550.491 -355.995.777Ödenen Temettüler14 -6.350.000 -3.175.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.408.069 -3.015.207Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -18.130.495 -8.324.060YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI33.936.718 10.407.636İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri930.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.406.300 -4.071.189Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.382.664 -4.071.189Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -23.636 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.724.641 0Alınan Temettüler5.269.635 6.409.392Alınan Faiz16.418.342 8.069.433FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI593.684.764 397.768.605Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri36.176.527.770 38.926.820.602Kredilerden Nakit Girişleri34.599.058.999 38.557.663.999İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.577.468.771 369.156.603Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.560.503.525 -38.516.782.879Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.710.598.700 -38.410.262.179İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-849.904.825 -106.520.700Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25.364 -862.196Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-20.948.907 -9.933.954Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.415.938 -1.472.968YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.182.427 37.666.197Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.224.911 -488.122NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)80.407.338 37.178.075DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 111.108.736 155.191.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 191.516.074 192.369.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 323.821.549 204.933.961Finansal Yatırımlar3 5.113.200 8.165.370Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 5.113.200 8.165.370Ticari Alacaklar6 1.693.011.804 1.019.852.360İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-17 1.252.020 285.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.691.759.784 1.019.566.966Diğer Alacaklar7 28.216.734 34.228.736İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 28.216.734 34.228.736Türev Araçlar5 16.781 4.307.155Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 16.781 4.307.155Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 0Diğer Dönen Varlıklar12 1.129.210 646.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.129.210 646.158ARA TOPLAM2.051.309.278 1.272.133.740TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.051.309.278 1.272.133.740DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 37.873.398 56.368.341Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 37.873.398 56.368.341Ticari Alacaklar6 150.561.797 153.358.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 150.561.797 153.358.573Diğer Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 0 408.280Maddi Duran Varlıklar8 7.269.524 6.537.063Kullanım Hakkı Varlıkları9 5.195.318 5.360.413Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 540.184 729.085Ertelenmiş Vergi Varlığı15 4.340.254 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar15 13.136 9.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR205.793.611 222.771.154TOPLAM VARLIKLAR2.257.102.889 1.494.904.894KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.293.479.701 671.538.995İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4-17 1.263.310 993.869Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 1.263.310 993.869İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 1.292.216.391 670.545.126Banka Kredileri4 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.741.049 1.947.402İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 1.055.123.448 323.575.135Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 234.351.894 345.022.589Ticari Borçlar6 563.619.417 466.660.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-17 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 563.619.417 466.660.351Diğer Borçlar7 3.321.324 5.428.221İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.321.324 5.428.221Türev Araçlar5 9.019.914 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 9.019.914 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 5.036.089 1.753.215Kısa Vadeli Karşılıklar10.451.705 21.169.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.464.205 6.437.435Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 4.987.500 14.731.665Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 223.590 426.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 223.590 426.232ARA TOPLAM1.885.151.740 1.166.976.114TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.885.151.740 1.166.976.114UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 147.131.483 148.388.554İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4-17 447.643 1.293.764Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-17 447.643 1.293.764İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 146.683.840 147.094.790Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.037.474 2.229.077İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 144.646.366 144.865.713Uzun Vadeli Karşılıklar3.011.644 2.682.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.011.644 2.682.195Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 0 1.361.939TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER150.143.127 152.432.688TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.035.294.867 1.319.408.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar221.808.022 175.496.092Ödenmiş Sermaye14 63.500.000 63.500.000Sermaye Düzeltme Farkları3.795 3.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.768.558 41.526.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.768.558 41.526.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -215.012 -215.012Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 24.983.570 41.741.491Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 6.887.378 4.724.095Yasal Yedekler14 6.887.378 4.724.095Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 71.475.201 21.532.657Net Dönem Karı veya Zararı55.173.090 44.209.066Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR221.808.022 175.496.092TOPLAM KAYNAKLAR2.257.102.889 1.494.904.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.212.475.284 474.140.636 871.427.222 141.146.069Satışların Maliyeti-2.113.740.998 -405.163.591 -842.503.713 -111.334.759TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)98.734.286 68.977.045 28.923.509 29.811.310BRÜT KAR (ZARAR)98.734.286 68.977.045 28.923.509 29.811.310Genel Yönetim Giderleri-52.710.287 -40.692.668 -18.532.961 -13.783.448Pazarlama Giderleri-6.218.497 -4.032.524 -2.549.668 -1.353.924Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12.710.108 2.340.312 721.550 1.349.022Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-288.078 -411.989 -41.478 -18.733ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.227.532 26.180.176 8.520.952 16.004.227Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler58.965.893 35.329.982 21.383.187 11.448.196Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-40.309.159 -23.949.869 -16.626.152 -13.054.133Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 0 -212.859 0 -109.205FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)70.884.266 37.347.430 13.277.987 14.289.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)70.884.266 37.347.430 13.277.987 14.289.085Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.711.176 -7.481.953 -3.173.303 -3.265.214Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -21.413.369 -7.702.194 -5.159.553 -3.591.902Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 5.702.193 220.241 1.986.250 326.688SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)55.173.090 29.865.477 10.104.684 11.023.871DÖNEM KARI (ZARARI)55.173.090 29.865.477 10.104.684 11.023.871Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları55.173.090 29.865.477 10.104.684 11.023.871Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.757.921 6.623.079 -1.068.954 732.331Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3 -16.757.921 6.473.218 -1.068.954 732.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 0 149.861 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 0 149.861 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.757.921 6.623.079 -1.068.954 732.331TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.415.169 36.488.556 9.035.730 11.756.202Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları38.415.169 36.488.556 9.035.730 11.756.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973095BIST