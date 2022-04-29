***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 2.163.283 42.045.783 -44.209.066Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.997.924 30.571.624 18.573.700 0 18.573.700Dönem Karı (Zararı)30.571.624 30.571.624 0 30.571.624Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.997.924 -11.997.924 0 -11.997.924Kar Payları-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)13.076.654 13.076.654 13.076.654Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 29.743.567 6.886.574 804 70.305.094 30.571.624 200.796.446 0 200.796.446Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 25.957.325 6.886.574 804 71.475.201 66.200.668 233.809.355 0 233.809.355Transferler4.472.018 61.728.650 -66.200.668Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-930.760 22.084.592 21.153.832 0 21.153.832Dönem Karı (Zararı)22.084.592 22.084.592 0 22.084.592Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-930.760 -930.760 0 -930.760Kar Payları-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.716.743 2.716.743 2.716.743Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 25.026.565 11.358.592 804 129.570.594 22.084.592 251.329.930 0 251.329.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.661.476 -246.713.340Dönem Karı (Zararı)22.084.592 30.571.624Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.084.592 30.571.624Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.478.105 22.859.716Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 1.501.488 1.636.989Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.845.983 -8.382.060Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.698.771 1.269.105Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.254.000 -9.651.165Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.401.212 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler261.253 7.409.394Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.135.817 -2.749.449Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.397.070 10.158.843Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.071.817 345.854Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.030.020 17.922.309Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 3.030.020 17.922.309Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 7.657.236 5.173.075Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-930.400 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.815.658 -1.245.845İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler21.514.626 -289.852.549Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 -20.015.917 11.507.307Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.324.963 -340.269.457İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)24.517 -153.653İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 9.300.446 -340.115.804Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.291.901 136.488.419İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 83.291.901 136.488.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-51.086.321 -97.578.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-48.106.226 -96.089.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.980.095 -1.489.475Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları55.077.323 -236.421.209Ödenen Temettüler13 -6.350.000 -6.350.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.733.095 -1.850.463Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -4.332.752 -2.091.668YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI16.884.585 16.928.897İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri930.400 930.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.052.399 -1.153.792Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.052.399 -1.153.792Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.716.743 12.554.534Alınan Temettüler2.730.957 1.508.655Alınan Faiz11.558.884 3.089.100FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-217.835.853 302.424.757Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.429.839.951 10.551.281.881Kredilerden Nakit Girişleri9.028.265.494 9.936.452.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri401.574.457 614.829.881Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.638.467.308 -10.249.362.825Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.115.962.431 -10.159.626.700İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-522.504.877 -89.736.125Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-995.220 146.592Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-7.225.140 821.919Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-988.136 -462.810YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-159.289.792 72.640.314Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.071.817 -345.854NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-157.217.975 72.294.460DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 327.630.588 111.108.736DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 170.412.613 183.403.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 302.391.154 426.276.840Finansal Yatırımlar3 66.603.407 44.760.418Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 66.603.407 44.760.418Ticari Alacaklar6 1.957.797.147 1.895.167.719İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-16 349.401 373.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.957.447.746 1.894.793.801Diğer Alacaklar7 71.145.725 59.434.961İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 71.145.725 59.434.961Türev Araçlar5 1.292.303 4.397.127Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 1.292.303 4.397.127Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar12 2.468.742 1.232.445İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 2.468.742 1.232.445ARA TOPLAM2.401.698.478 2.431.269.510TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.401.698.478 2.431.269.510DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 37.020.081 38.847.153Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 37.020.081 38.847.153Ticari Alacaklar6 0 72.869.471İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 72.869.471Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Maddi Duran Varlıklar8 7.316.155 6.886.563Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.862.127 4.667.407Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 507.176 580.577Ertelenmiş Vergi Varlığı14 1.289.253 2.279.535Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar14 1.909 14.992TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.996.701 126.145.698TOPLAM VARLIKLAR2.451.695.179 2.557.415.208KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.363.636.319 1.498.887.849İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4-16 1.035.596 1.324.562Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-16 1.035.596 1.324.562İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 1.362.600.723 1.497.563.287Banka Kredileri4 0 30.017.937Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.344.953 2.872.686İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 781.288.789 827.923.031Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 578.966.981 636.749.633Ticari Borçlar6 798.206.930 714.915.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 798.206.930 714.915.029Diğer Borçlar7 7.212.912 10.193.007İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 7.212.912 10.193.007Türev Araçlar5 442.042 516.846Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 442.042 516.846Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 6.244.435 3.910.233Kısa Vadeli Karşılıklar18.929.573 20.077.302Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9.691.473 9.585.202Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 9.238.100 10.492.100Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 228.315 301.152İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 228.315 301.152ARA TOPLAM2.194.900.526 2.248.801.418TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.194.900.526 2.248.801.418UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.462.738 71.661.855İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4-16 73.366 94.342Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-16 73.366 94.342İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 1.389.372 71.567.513Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.389.372 1.546.917İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 0 70.020.596Uzun Vadeli Karşılıklar4.001.985 3.142.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.001.985 3.142.580Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.464.723 74.804.435TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.200.365.249 2.323.605.853ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar251.329.930 233.809.355Ödenmiş Sermaye13 63.500.000 63.500.000Sermaye Düzeltme Farkları3.795 3.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.811.553 25.742.313Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.811.553 25.742.313Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -215.012 -215.012Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 25.026.565 25.957.325Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 11.359.396 6.887.378Yasal Yedekler13 11.359.396 6.887.378Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 129.570.594 71.475.201Net Dönem Karı veya Zararı22.084.592 66.200.668Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR251.329.930 233.809.355TOPLAM KAYNAKLAR2.451.695.179 2.557.415.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat625.071.930 352.642.983Satışların Maliyeti-574.851.995 -312.848.818TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.219.935 39.794.165BRÜT KAR (ZARAR)50.219.935 39.794.165Genel Yönetim Giderleri-30.180.488 -16.291.778Pazarlama Giderleri-4.151.815 -1.628.854Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler866.243 10.164.249Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-194.413 -1.284.309ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.559.462 30.753.473Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler28.597.592 34.311.756Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15.415.226 -29.320.530Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.741.828 35.744.699SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.741.828 35.744.699Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.657.236 -5.173.075Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -6.666.954 -10.983.940Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -990.282 5.810.865SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.084.592 30.571.624DÖNEM KARI (ZARARI)22.084.592 30.571.624Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.084.592 30.571.624Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-930.760 -11.997.924Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3 -930.760 -11.997.924Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-930.760 -11.997.924TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.153.832 18.573.700Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.153.832 18.573.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025841BIST