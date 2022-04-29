***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:24
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 2.163.283 42.045.783 -44.209.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.997.924 30.571.624 18.573.700 0 18.573.700
Dönem Karı (Zararı)
30.571.624 30.571.624 0 30.571.624
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.997.924 -11.997.924 0 -11.997.924
Kar Payları
-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
13.076.654 13.076.654 13.076.654
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 29.743.567 6.886.574 804 70.305.094 30.571.624 200.796.446 0 200.796.446
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 25.957.325 6.886.574 804 71.475.201 66.200.668 233.809.355 0 233.809.355
Transferler
4.472.018 61.728.650 -66.200.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-930.760 22.084.592 21.153.832 0 21.153.832
Dönem Karı (Zararı)
22.084.592 22.084.592 0 22.084.592
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-930.760 -930.760 0 -930.760
Kar Payları
-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.716.743 2.716.743 2.716.743
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 25.026.565 11.358.592 804 129.570.594 22.084.592 251.329.930 0 251.329.930
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.661.476 -246.713.340
Dönem Karı (Zararı)
22.084.592 30.571.624
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.084.592 30.571.624
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.478.105 22.859.716
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.501.488 1.636.989
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.845.983 -8.382.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.698.771 1.269.105
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.254.000 -9.651.165
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.401.212 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
261.253 7.409.394
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.135.817 -2.749.449
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.397.070 10.158.843
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.071.817 345.854
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.030.020 17.922.309
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.030.020 17.922.309
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 7.657.236 5.173.075
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-930.400 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.815.658 -1.245.845
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.514.626 -289.852.549
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -20.015.917 11.507.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.324.963 -340.269.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.517 -153.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 9.300.446 -340.115.804
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.291.901 136.488.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 83.291.901 136.488.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.086.321 -97.578.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-48.106.226 -96.089.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.980.095 -1.489.475
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.077.323 -236.421.209
Ödenen Temettüler
13 -6.350.000 -6.350.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.733.095 -1.850.463
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -4.332.752 -2.091.668
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.884.585 16.928.897
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
930.400 930.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.052.399 -1.153.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.052.399 -1.153.792
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.716.743 12.554.534
Alınan Temettüler
2.730.957 1.508.655
Alınan Faiz
11.558.884 3.089.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-217.835.853 302.424.757
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.429.839.951 10.551.281.881
Kredilerden Nakit Girişleri
9.028.265.494 9.936.452.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
401.574.457 614.829.881
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.638.467.308 -10.249.362.825
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.115.962.431 -10.159.626.700
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-522.504.877 -89.736.125
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-995.220 146.592
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-7.225.140 821.919
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-988.136 -462.810
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-159.289.792 72.640.314
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.071.817 -345.854
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-157.217.975 72.294.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 327.630.588 111.108.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 170.412.613 183.403.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 302.391.154 426.276.840
Finansal Yatırımlar
3 66.603.407 44.760.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 66.603.407 44.760.418
Ticari Alacaklar
6 1.957.797.147 1.895.167.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-16 349.401 373.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.957.447.746 1.894.793.801
Diğer Alacaklar
7 71.145.725 59.434.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 71.145.725 59.434.961
Türev Araçlar
5 1.292.303 4.397.127
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 1.292.303 4.397.127
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 2.468.742 1.232.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.468.742 1.232.445
ARA TOPLAM
2.401.698.478 2.431.269.510
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.401.698.478 2.431.269.510
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 37.020.081 38.847.153
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 37.020.081 38.847.153
Ticari Alacaklar
6 0 72.869.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 72.869.471
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 7.316.155 6.886.563
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.862.127 4.667.407
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 507.176 580.577
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.289.253 2.279.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
14 1.909 14.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.996.701 126.145.698
TOPLAM VARLIKLAR
2.451.695.179 2.557.415.208
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.363.636.319 1.498.887.849
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-16 1.035.596 1.324.562
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-16 1.035.596 1.324.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.362.600.723 1.497.563.287
Banka Kredileri
4 0 30.017.937
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.344.953 2.872.686
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 781.288.789 827.923.031
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 578.966.981 636.749.633
Ticari Borçlar
6 798.206.930 714.915.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 798.206.930 714.915.029
Diğer Borçlar
7 7.212.912 10.193.007
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.212.912 10.193.007
Türev Araçlar
5 442.042 516.846
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 442.042 516.846
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 6.244.435 3.910.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.929.573 20.077.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.691.473 9.585.202
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 9.238.100 10.492.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 228.315 301.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 228.315 301.152
ARA TOPLAM
2.194.900.526 2.248.801.418
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.194.900.526 2.248.801.418
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.462.738 71.661.855
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-16 73.366 94.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-16 73.366 94.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.389.372 71.567.513
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.389.372 1.546.917
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 70.020.596
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.001.985 3.142.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.001.985 3.142.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.464.723 74.804.435
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.200.365.249 2.323.605.853
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.329.930 233.809.355
Ödenmiş Sermaye
13 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.811.553 25.742.313
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.811.553 25.742.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -215.012 -215.012
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 25.026.565 25.957.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 11.359.396 6.887.378
Yasal Yedekler
13 11.359.396 6.887.378
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 129.570.594 71.475.201
Net Dönem Karı veya Zararı
22.084.592 66.200.668
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
251.329.930 233.809.355
TOPLAM KAYNAKLAR
2.451.695.179 2.557.415.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
625.071.930 352.642.983
Satışların Maliyeti
-574.851.995 -312.848.818
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.219.935 39.794.165
BRÜT KAR (ZARAR)
50.219.935 39.794.165
Genel Yönetim Giderleri
-30.180.488 -16.291.778
Pazarlama Giderleri
-4.151.815 -1.628.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
866.243 10.164.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-194.413 -1.284.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.559.462 30.753.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28.597.592 34.311.756
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.415.226 -29.320.530
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.741.828 35.744.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.741.828 35.744.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.657.236 -5.173.075
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -6.666.954 -10.983.940
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -990.282 5.810.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.084.592 30.571.624
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.084.592 30.571.624
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.084.592 30.571.624
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-930.760 -11.997.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3 -930.760 -11.997.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-930.760 -11.997.924
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.153.832 18.573.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.153.832 18.573.700
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025841
BIST