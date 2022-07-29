***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 4.723.291 804 21.532.657 44.209.066 175.496.092 0 175.496.092Transferler2.163.283 42.045.783 -44.209.066Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.688.967 45.068.406 29.379.439 0 29.379.439Dönem Karı (Zararı)45.068.406 45.068.406 0 45.068.406Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.688.967 -15.688.967 0 -15.688.967Kar Payları-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 14.246.761 14.246.761 14.246.761Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 26.052.524 6.886.574 804 71.475.201 45.068.406 212.772.292 0 212.772.292Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 25.957.325 6.886.574 804 71.475.201 66.200.668 233.809.355 0 233.809.355Transferler4.472.018 61.728.650 -66.200.668Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.403.752 53.349.696 51.945.944 0 51.945.944Dönem Karı (Zararı)53.349.696 53.349.696 0 53.349.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.403.752 -1.403.752 0 -1.403.752Kar Payları-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.716.743 2.716.743 2.716.743Dönem Sonu Bakiyeler63.500.000 3.795 -215.012 24.553.573 11.358.592 804 129.570.594 53.349.696 282.122.042 0 282.122.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-192.016.569 -591.627.872Dönem Karı (Zararı)53.349.696 45.068.406Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)53.349.696 45.068.406Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.029.063 14.673.662Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 3.066.846 3.079.035Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler195.856 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 195.856 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.808.053 -5.957.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.706.768 2.003.763Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.204.000 -8.330.165Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.305.285 369.329Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.455.918 4.558.757Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-15.897.006 -12.422.623Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.352.924 16.981.380Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.710.293 -623.598Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler236.463 5.608.456Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 236.463 5.608.456Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 15.407.658 12.537.873Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-8.431.438 -4.529.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-243.139.024 -626.917.403Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 11.612.710 22.076.684Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-405.822.986 -608.761.139İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-72.034 -46.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -405.750.952 -608.714.844Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler239.124.807 34.167.783İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 239.124.807 34.167.783İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-88.053.555 -74.400.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-84.624.621 -72.407.718Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.428.934 -1.993.013Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-169.760.265 -567.175.335Ödenen Temettüler13 -6.350.000 -6.350.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.792.699 -3.771.072Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -10.113.605 -14.331.465YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI27.464.019 31.051.938İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri930.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.757.013 -1.656.923Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.757.013 -1.633.287Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -23.636Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.716.743 13.724.641Alınan Temettüler10.568.017 5.269.628Alınan Faiz15.936.272 12.784.192FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.713.698 558.033.356Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.495.018.539 23.651.822.635Kredilerden Nakit Girişleri19.403.536.877 22.457.899.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.091.481.662 1.193.923.635Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.469.828.603 -23.082.165.025Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.419.510.166 -22.564.215.700İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.050.318.437 -517.949.325Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.024.740 776.564Ödenen Faiz-9.242.082 -11.460.978Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.209.416 -939.840YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-152.838.852 -2.542.578Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.710.293 623.598NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-150.128.559 -1.918.980DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 327.630.588 111.108.736DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19 177.502.029 109.189.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri19 338.190.475 426.276.840Finansal Yatırımlar3 33.770.910 44.760.418Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3 33.770.910 44.760.418Ticari Alacaklar6 2.369.226.501 1.895.167.719İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-16 445.952 373.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.368.780.549 1.894.793.801Diğer Alacaklar7 80.307.523 59.434.961İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 80.307.523 59.434.961Türev Araçlar5 4.642.818 4.397.127Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 4.642.818 4.397.127Diğer Dönen Varlıklar12 2.240.122 1.232.445İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 2.240.122 1.232.445ARA TOPLAM2.828.378.349 2.431.269.510TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.828.378.349 2.431.269.510DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3 36.820.199 38.847.153Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3 36.820.199 38.847.153Ticari Alacaklar6 0 72.869.471İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 72.869.471Maddi Duran Varlıklar8 7.326.712 6.886.563Kullanım Hakkı Varlıkları9 3.047.898 4.667.407Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 450.104 580.577Ertelenmiş Vergi Varlığı14 0 2.279.535Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar14 5.018 14.992TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.649.931 126.145.698TOPLAM VARLIKLAR2.876.028.280 2.557.415.208KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 1.601.548.147 1.498.887.849İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4-16 196.154.447 146.875.512Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-16 733.546 1.324.562Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4-16 195.420.901 145.550.950İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 1.405.393.700 1.352.012.337Banka Kredileri4 0 30.017.937Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.802.626 2.872.686İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 947.884.754 827.923.031Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4 455.706.320 491.198.683Ticari Borçlar6 954.039.836 714.915.029İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 954.039.836 714.915.029Diğer Borçlar7 6.764.073 10.193.007İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 6.764.073 10.193.007Türev Araçlar5 999.000 516.846Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar5 999.000 516.846Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 488.698 3.910.233Kısa Vadeli Karşılıklar17.744.652 20.077.302Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.535.092 9.585.202Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 9.209.560 10.492.100Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 228.315 301.152İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 228.315 301.152ARA TOPLAM2.581.812.721 2.248.801.418TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.581.812.721 2.248.801.418UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 1.277.595 71.661.855İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4-16 51.929 94.342Kiralama İşlemlerinden Borçlar4-16 51.929 94.342İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 1.225.666 71.567.513Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.225.666 1.546.917İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları4 0 70.020.596Uzun Vadeli Karşılıklar4.106.759 3.142.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.106.759 3.142.580Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 6.709.163 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.093.517 74.804.435TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.593.906.238 2.323.605.853ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar282.122.042 233.809.355Ödenmiş Sermaye13 63.500.000 63.500.000Sermaye Düzeltme Farkları3.795 3.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.338.561 25.742.313Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.338.561 25.742.313Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -215.012 -215.012Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 24.553.573 25.957.325Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 11.359.396 6.887.378Yasal Yedekler13 11.359.396 6.887.378Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 129.570.594 71.475.201Net Dönem Karı veya Zararı53.349.696 66.200.668TOPLAM ÖZKAYNAKLAR282.122.042 233.809.355TOPLAM KAYNAKLAR2.876.028.280 2.557.415.208Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.277.247.217 1.341.048.062 652.175.287 988.405.079Satışların Maliyeti-1.151.110.096 -1.271.237.285 -576.258.101 -956.552.790TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)126.137.121 69.810.777 75.917.186 31.852.289BRÜT KAR (ZARAR)126.137.121 69.810.777 75.917.186 31.852.289Genel Yönetim Giderleri-69.396.853 -34.177.326 -39.216.365 -17.885.548Pazarlama Giderleri-9.973.259 -3.668.829 -5.821.444 -2.039.975Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4.510.957 11.988.558 3.644.714 1.824.309Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-293.201 -246.600 -98.788 -797.968ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.984.765 43.706.580 34.425.303 12.953.107Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler38.571.392 37.582.706 9.973.800 21.193.258Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-20.798.803 -23.683.007 -5.383.577 -12.284.785FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.757.354 57.606.279 39.015.526 21.861.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)68.757.354 57.606.279 39.015.526 21.861.580Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.407.658 -12.537.873 -7.750.422 -7.364.798Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -6.692.070 -16.253.816 -25.116 -5.269.876Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -8.715.588 3.715.943 -7.725.306 -2.094.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)53.349.696 45.068.406 31.265.104 14.496.782DÖNEM KARI (ZARARI)53.349.696 45.068.406 31.265.104 14.496.782Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları53.349.696 45.068.406 31.265.104 14.496.782Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.403.752 -15.688.967 -472.992 -3.691.043Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3 -1.130.642 -15.688.967 -199.882 -3.691.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 -273.110 0 -273.110 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -273.110 0 -273.110 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.403.752 -15.688.967 -472.992 -3.691.043TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.945.944 29.379.439 30.792.112 10.805.739Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları51.945.944 29.379.439 30.792.112 10.805.739http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050003BIST