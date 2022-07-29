***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 21:35
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 4.723.291 804 21.532.657 44.209.066 175.496.092 0 175.496.092
Transferler
2.163.283 42.045.783 -44.209.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.688.967 45.068.406 29.379.439 0 29.379.439
Dönem Karı (Zararı)
45.068.406 45.068.406 0 45.068.406
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.688.967 -15.688.967 0 -15.688.967
Kar Payları
-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 14.246.761 14.246.761 14.246.761
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 26.052.524 6.886.574 804 71.475.201 45.068.406 212.772.292 0 212.772.292
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 25.957.325 6.886.574 804 71.475.201 66.200.668 233.809.355 0 233.809.355
Transferler
4.472.018 61.728.650 -66.200.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.403.752 53.349.696 51.945.944 0 51.945.944
Dönem Karı (Zararı)
53.349.696 53.349.696 0 53.349.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.403.752 -1.403.752 0 -1.403.752
Kar Payları
-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.716.743 2.716.743 2.716.743
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 24.553.573 11.358.592 804 129.570.594 53.349.696 282.122.042 0 282.122.042
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.016.569 -591.627.872
Dönem Karı (Zararı)
53.349.696 45.068.406
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
53.349.696 45.068.406
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.029.063 14.673.662
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 3.066.846 3.079.035
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
195.856 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 195.856 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.808.053 -5.957.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.706.768 2.003.763
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.204.000 -8.330.165
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.305.285 369.329
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.455.918 4.558.757
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.897.006 -12.422.623
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.352.924 16.981.380
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.710.293 -623.598
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
236.463 5.608.456
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 236.463 5.608.456
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 15.407.658 12.537.873
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-8.431.438 -4.529.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-243.139.024 -626.917.403
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 11.612.710 22.076.684
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-405.822.986 -608.761.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.034 -46.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -405.750.952 -608.714.844
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
239.124.807 34.167.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 239.124.807 34.167.783
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.053.555 -74.400.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-84.624.621 -72.407.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.428.934 -1.993.013
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-169.760.265 -567.175.335
Ödenen Temettüler
13 -6.350.000 -6.350.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.792.699 -3.771.072
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -10.113.605 -14.331.465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
27.464.019 31.051.938
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
930.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.757.013 -1.656.923
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.757.013 -1.633.287
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -23.636
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.716.743 13.724.641
Alınan Temettüler
10.568.017 5.269.628
Alınan Faiz
15.936.272 12.784.192
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.713.698 558.033.356
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.495.018.539 23.651.822.635
Kredilerden Nakit Girişleri
19.403.536.877 22.457.899.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.091.481.662 1.193.923.635
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-20.469.828.603 -23.082.165.025
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.419.510.166 -22.564.215.700
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.050.318.437 -517.949.325
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.024.740 776.564
Ödenen Faiz
-9.242.082 -11.460.978
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.209.416 -939.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-152.838.852 -2.542.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.710.293 623.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-150.128.559 -1.918.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 327.630.588 111.108.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 177.502.029 109.189.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
19 338.190.475 426.276.840
Finansal Yatırımlar
3 33.770.910 44.760.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 33.770.910 44.760.418
Ticari Alacaklar
6 2.369.226.501 1.895.167.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-16 445.952 373.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.368.780.549 1.894.793.801
Diğer Alacaklar
7 80.307.523 59.434.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80.307.523 59.434.961
Türev Araçlar
5 4.642.818 4.397.127
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 4.642.818 4.397.127
Diğer Dönen Varlıklar
12 2.240.122 1.232.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 2.240.122 1.232.445
ARA TOPLAM
2.828.378.349 2.431.269.510
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.828.378.349 2.431.269.510
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3 36.820.199 38.847.153
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 36.820.199 38.847.153
Ticari Alacaklar
6 0 72.869.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 72.869.471
Maddi Duran Varlıklar
8 7.326.712 6.886.563
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.047.898 4.667.407
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 450.104 580.577
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 0 2.279.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
14 5.018 14.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.649.931 126.145.698
TOPLAM VARLIKLAR
2.876.028.280 2.557.415.208
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.601.548.147 1.498.887.849
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-16 196.154.447 146.875.512
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-16 733.546 1.324.562
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-16 195.420.901 145.550.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.405.393.700 1.352.012.337
Banka Kredileri
4 0 30.017.937
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.802.626 2.872.686
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 947.884.754 827.923.031
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 455.706.320 491.198.683
Ticari Borçlar
6 954.039.836 714.915.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 954.039.836 714.915.029
Diğer Borçlar
7 6.764.073 10.193.007
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.764.073 10.193.007
Türev Araçlar
5 999.000 516.846
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 999.000 516.846
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 488.698 3.910.233
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.744.652 20.077.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.535.092 9.585.202
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 9.209.560 10.492.100
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 228.315 301.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 228.315 301.152
ARA TOPLAM
2.581.812.721 2.248.801.418
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.581.812.721 2.248.801.418
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.277.595 71.661.855
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-16 51.929 94.342
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-16 51.929 94.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.225.666 71.567.513
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.225.666 1.546.917
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 70.020.596
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.106.759 3.142.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.106.759 3.142.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 6.709.163 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.093.517 74.804.435
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.593.906.238 2.323.605.853
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
282.122.042 233.809.355
Ödenmiş Sermaye
13 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.338.561 25.742.313
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.338.561 25.742.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -215.012 -215.012
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 24.553.573 25.957.325
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 11.359.396 6.887.378
Yasal Yedekler
13 11.359.396 6.887.378
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 129.570.594 71.475.201
Net Dönem Karı veya Zararı
53.349.696 66.200.668
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
282.122.042 233.809.355
TOPLAM KAYNAKLAR
2.876.028.280 2.557.415.208
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
1.277.247.217 1.341.048.062 652.175.287 988.405.079
Satışların Maliyeti
-1.151.110.096 -1.271.237.285 -576.258.101 -956.552.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
126.137.121 69.810.777 75.917.186 31.852.289
BRÜT KAR (ZARAR)
126.137.121 69.810.777 75.917.186 31.852.289
Genel Yönetim Giderleri
-69.396.853 -34.177.326 -39.216.365 -17.885.548
Pazarlama Giderleri
-9.973.259 -3.668.829 -5.821.444 -2.039.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.510.957 11.988.558 3.644.714 1.824.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-293.201 -246.600 -98.788 -797.968
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.984.765 43.706.580 34.425.303 12.953.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
38.571.392 37.582.706 9.973.800 21.193.258
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-20.798.803 -23.683.007 -5.383.577 -12.284.785
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.757.354 57.606.279 39.015.526 21.861.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.757.354 57.606.279 39.015.526 21.861.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.407.658 -12.537.873 -7.750.422 -7.364.798
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -6.692.070 -16.253.816 -25.116 -5.269.876
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -8.715.588 3.715.943 -7.725.306 -2.094.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.349.696 45.068.406 31.265.104 14.496.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.349.696 45.068.406 31.265.104 14.496.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.349.696 45.068.406 31.265.104 14.496.782
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.403.752 -15.688.967 -472.992 -3.691.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3 -1.130.642 -15.688.967 -199.882 -3.691.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 -273.110 0 -273.110 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -273.110 0 -273.110 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.403.752 -15.688.967 -472.992 -3.691.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.945.944 29.379.439 30.792.112 10.805.739
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
51.945.944 29.379.439 30.792.112 10.805.739
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050003
BIST