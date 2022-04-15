***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi21/02/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih23/03/2022Saati14:00AdresiÖmer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi N81 Kat:1, Fındıklı BeyoğluGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2021 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması. 5. 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üye yerine, Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere yapılan yeni üye seçiminin onaya sunulması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası. 8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 11. Denetçinin seçilmesi. 12. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında bilgi verilmesi. 13. 2022 yılı için yapılabilecek bağış sınırının belirlenmesi.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularKar Dağıtımı Bağımsız Denetçi Seçimi Yönetim Kurulu Üye Seçimi Bağış Limitinin BelirlenmesiGenel Kurul Tescil Tarihi01/04/2022Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021138BIST