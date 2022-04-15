***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
15.04.2022 16:31
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
21/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
23/03/2022
Saati
14:00
Adresi
Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi N81 Kat:1, Fındıklı Beyoğlu
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2021 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması. 5. 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üye yerine, Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere yapılan yeni üye seçiminin onaya sunulması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası. 8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 11. Denetçinin seçilmesi. 12. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında bilgi verilmesi. 13. 2022 yılı için yapılabilecek bağış sınırının belirlenmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Kar Dağıtımı Bağımsız Denetçi Seçimi Yönetim Kurulu Üye Seçimi Bağış Limitinin Belirlenmesi
Genel Kurul Tescil Tarihi
01/04/2022
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021138
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0361
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
18:0515,8442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0072
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
18:05929,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,03
|Açılış
|: 929,13
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IHAAS
|16,94
|18.416.952
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.985.132
|% 9,97
|
|SUMAS
|87,25
|1.150.670
|% 9,96
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.476
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.438.681
|% 9,95
|
|ERSU
|4,90
|62.804.992
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.721.489
|% -4,92
|
|PKART
|17,40
|13.961.415
|% -4,40
|
|CASA
|119,90
|350.620
|% -3,23
|
|ISSEN
|18,35
|29.972.649
|% -3,22
|
|GARAN
|13,90
|2.488.049.539
|% 1,46
|
|THYAO
|37,72
|2.307.693.417
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,95
|1.654.804.355
|% -1,01
|
|YKBNK
|5,21
|1.344.477.509
|% 1,36
|
|HEKTS
|22,30
|1.312.448.649
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,95
|1.654.804.355
|% -1,01
|
|TSKB
|1,89
|580.225.415
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,21
|1.344.477.509
|% 1,36
|
|ODAS
|2,33
|591.370.708
|% 0,87
|
|GARAN
|13,90
|2.488.049.539
|% 1,46
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6337
|14,6366
|% 0,23
|
|Euro
|15,8206
|15,8453
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0609
|19,1565
|% 0,06
|
|Frank
|15,4640
|15,5572
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8907
|3,9102
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|