Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.04.2022 16:31
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
21/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
23/03/2022
Saati
14:00
Adresi
Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi N81 Kat:1, Fındıklı Beyoğlu
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2021 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması. 5. 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üye yerine, Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere yapılan yeni üye seçiminin onaya sunulması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası. 8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 11. Denetçinin seçilmesi. 12. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında bilgi verilmesi. 13. 2022 yılı için yapılabilecek bağış sınırının belirlenmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Kar Dağıtımı Bağımsız Denetçi Seçimi Yönetim Kurulu Üye Seçimi Bağış Limitinin Belirlenmesi
Genel Kurul Tescil Tarihi
01/04/2022
Açıklamalar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021138


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.494
Değişim :  0,77% |  18,96
Açılış :  2.475  
Önceki Kapanış :  2.475  
En Yüksek
2.497 En Düşük
2.472
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 16,94 18.416.952 % 10,00  
MZHLD 40,14 22.985.132 % 9,97  
SUMAS 87,25 1.150.670 % 9,96  
OYYAT 54,10 169.351.476 % 9,96  
MANAS 24,32 31.438.681 % 9,95  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 14,6337 14,6366 % 0,23  
Euro 15,8206 15,8453 % -0,04  
Sterlin 19,0609 19,1565 % 0,06  
Frank 15,4640 15,5572 % 0,17  
Riyal 3,8907 3,9102 % 0,17  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.974 -0,29  
Altın Gr. 928 929 1,79  
Cumhuriyet 6.146 6.239 14,00  
Tam 6.114 6.266 6,49  
Yarım 2.955 3.031 3,13  
Çeyrek 1.482 1.516 1,57  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,07 12,09 0,04  
B. Petrol 111 111 -0,08  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru