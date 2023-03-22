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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

22.03.2023 18:49
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
20/02/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
22/03/2023
Saati
14:00
Adresi
Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Numara:81 Kat:1 Beyoğlu-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2022 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması. 5. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine, Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası. 8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 11. Denetçinin seçilmesi. 12. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında bilgi verilmesi. 13. 2023 yılı için yapılabilecek bağış sınırının belirlenmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 14:00'da, Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Numara:81 Kat:1 Beyoğlu-İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih ve 83774768 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127164


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Cumhuriyet 8.039 8.161 -23,00  
Tam 8.063 8.162 38,00  
Yarım 3.952 3.994 18,00  
Çeyrek 1.976 1.997 9,00  
Gümüş.Ons 22,63 22,65 0,24  
Gümüş Gr. 13,86 13,87 0,16  
B. Petrol 76,02 76,02 0,70  
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