***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
22.03.2023 18:49
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/02/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
22/03/2023
Saati
14:00
Adresi
Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Numara:81 Kat:1 Beyoğlu-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2022 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması. 5. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 6. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine, Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası. 8. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 11. Denetçinin seçilmesi. 12. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında bilgi verilmesi. 13. 2023 yılı için yapılabilecek bağış sınırının belirlenmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 14:00'da, Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Numara:81 Kat:1 Beyoğlu-İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih ve 83774768 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127164
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
18:0520,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0611
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
18:051.192,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.192,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0371
|19,0402
|% 0,11
|
|Euro
|20,5472
|20,5541
|% 0,30
|
|Sterlin
|23,2282
|23,3447
|% 0,21
|
|Frank
|20,5460
|20,6697
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0540
|5,0794
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,82
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|5,41
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.063
|8.162
|38,00
|
|Yarım
|3.952
|3.994
|18,00
|
|Çeyrek
|1.976
|1.997
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,65
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,87
|0,16
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO