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***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

29.03.2024 11:31
***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
22/02/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
26/03/2024
Saati
14:00
Adresi
Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Numara:81 Kat:1 Beyoğlu-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 4. 2023 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması. 5. 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası. 7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 10. Denetçinin seçilmesi. 11. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında bilgi verilmesi. 12. 2024 yılı için yapılabilecek bağış sınırının belirlenmesi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2024 Salı günü saat 14:00'da, Ömer Avni Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi Numara:81 Kat:1 Beyoğlu-İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve 95259697 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264171


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