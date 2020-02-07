***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
07.02.2020 10:41
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirket'imizin 220.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 8/137 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesi ve 22.01.2020 tarihli Borçlanma Aracı Başvuru Formumuz Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817540
BIST
12:35122.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -197,77
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
12:355,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
12:356,5648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0138
|Açılış
|: 6,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5634
12:35301,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 301,78
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.326.262
|% 19,97
|
|ARENA
|12,88
|28.102.759
|% 16,98
|
|AYCES
|11,59
|5.265.348
|% 14,98
|
|BUCIM
|7,58
|12.884.467
|% 12,63
|
|LINK
|33,20
|21.880.654
|% 12,47
|
|DOKTA
|54,60
|48.282.859
|% -14,75
|
|IHGZT
|4,31
|42.947
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|THYAO
|14,62
|449.110.312
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,93
|286.217.823
|% -0,34
|
|SISE
|5,64
|202.118.723
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,15
|200.610.342
|% 0,00
|
|VESTL
|16,64
|196.719.778
|% 2,27
|
|IHLGM
|1,22
|119.539.113
|% 3,39
|
|KRDMD
|2,93
|286.217.823
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,15
|200.610.342
|% 0,00
|
|KARSN
|1,84
|101.094.169
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,70
|91.940.555
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7211
|7,7598
|% 0,06
|
|Frank
|6,1125
|6,1493
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|2,12
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,14
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|4,00
|
|Yarım
|961
|986
|1,94
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,97
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|0,27
|