***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 77/1539 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Formumuz Ek'te verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894893BIST