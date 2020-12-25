***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
25.12.2020 10:24
kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 77/1539 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Formumuz Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894893
BIST
10:441.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.435
En Düşük
1.429
10:447,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,5937
En Düşük
7,5602
10:449,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,2581
En Düşük
9,2218
10:44458,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 457,90
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
458,81
En Düşük
457,09
BIST En Aktif Hisseler10:42
|KARTN
|94,05
|29.297.998
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|17.973.796
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|112.420
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|58.938
|% 10,00
|
|DARDL
|35,24
|1.725.456
|% 9,99
|
|BRYAT
|558,30
|38.662.583
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|84.911.764
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|636.430
|% -9,97
|
|OZRDN
|8,84
|1.081.042
|% -9,89
|
|KAPLM
|27,04
|126.304
|% -8,96
|
|GUBRF
|65,15
|668.392.011
|% 4,32
|
|KOZAL
|92,85
|558.309.704
|% 1,59
|
|KOZAA
|15,63
|345.224.815
|% -0,82
|
|ECILC
|8,35
|258.633.666
|% 5,30
|
|SISE
|7,21
|241.596.035
|% 0,70
|
|ODAS
|3,91
|139.409.118
|% -1,26
|
|SISE
|7,21
|241.596.035
|% 0,70
|
|TSKB
|1,84
|59.572.348
|% -0,54
|
|ECILC
|8,35
|258.633.666
|% 5,30
|
|SKBNK
|1,49
|45.769.163
|% -0,67
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2440
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2536
|10,3051
|% 0,42
|
|Frank
|8,4894
|8,5405
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0142
|2,0243
|% 0,19
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
10:58XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 5, 124.00 milyon TL de
-
10:57GUBRF
Yüzde 4.64 oranında artışla 65.35 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 838, 478 adet işlem
-
10:56KONYA
Yüzde 5.02 oranında artışla 1, 139.50 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 851 adet işlem
-
10:55SELGD
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 497 adet işlem
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, TSKB