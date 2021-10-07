***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
07.10.2021 09:51
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Borçlanma Araçları İhraç Limiti hakkında 19/08/2021 tarih ve 2450 sayılı toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 635.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 30.09.2021 tarih ve 50/1434 sayılı kararı ile Borçlanma İhraç Limiti 360,000,000 TL olarak onaylanmış olup , İhraç belgesi ve Bilgi formu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967744
BIST
11:441.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,60
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
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1.391
En Düşük
1.385
11:448,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 8,8650
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|Önceki Kapanış
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8,8856
En Düşük
8,8433
11:4410,2890
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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|Açılış
|: 502,93
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|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:44
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.960.796
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.087.605
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,90
|2.858.112
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,61
|10.306.244
|% 9,21
|
|SEYKM
|16,20
|6.458.734
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.289.578
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,72
|19.153.903
|% -8,51
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|5,97
|46.970.863
|% -5,24
|
|PETKM
|6,12
|634.773.413
|% 0,33
|
|GARAN
|9,29
|436.221.938
|% 0,76
|
|EREGL
|16,64
|356.417.456
|% 3,03
|
|THYAO
|13,97
|305.907.497
|% 1,90
|
|ASELS
|15,31
|268.032.630
|% 3,24
|
|PETKM
|6,12
|634.773.413
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,77
|84.972.536
|% 0,57
|
|GARAN
|9,29
|436.221.938
|% 0,76
|
|HALKB
|4,30
|204.035.752
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|79.721.983
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8788
|8,8808
|% 0,12
|
|Euro
|10,2833
|10,2890
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0188
|12,0791
|% 0,02
|
|Frank
|9,5380
|9,5955
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-1,91
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|2,59
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|1,26
|
|Çeyrek
|804
|822
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-1,30
|