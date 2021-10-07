***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Borçlanma Araçları İhraç Limiti hakkında 19/08/2021 tarih ve 2450 sayılı toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile 635.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 30.09.2021 tarih ve 50/1434 sayılı kararı ile Borçlanma İhraç Limiti 360,000,000 TL olarak onaylanmış olup , İhraç belgesi ve Bilgi formu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967744BIST