***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
25.04.2022 18:37
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 22.04.2022 tarih ve 2022/19 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023609
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0302
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7821
En Düşük
14,7180
18:0515,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0756
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05900,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -14,94
|Açılış
|: 900,73
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7711
|14,7729
|% 0,20
|
|Euro
|15,8321
|15,8460
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,7524
|18,8465
|% -0,62
|
|Frank
|15,3467
|15,4391
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9275
|3,9472
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-36,49
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-14,79
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem