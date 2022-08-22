***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
22.08.2022 09:52
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1222 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057444
BIST
14:223.051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 30,94
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.055
En Düşük
3.011
14:2218,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
14:2218,1381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0180
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
14:221.011,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.011,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler14:22
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.493.089
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|189.727.499
|% 9,96
|
|DOGUB
|6,07
|18.963.807
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|176.283.461
|% 9,90
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,39
|351.834.668
|% -7,59
|
|GLRYH
|3,83
|45.475.507
|% -6,59
|
|DENGE
|2,11
|34.232.168
|% -5,38
|
|UZERB
|36,02
|358.795
|% -5,21
|
|THYAO
|68,60
|2.383.401.785
|% 0,15
|
|PETKM
|11,96
|2.035.302.624
|% 3,10
|
|SASA
|54,10
|1.823.662.207
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,75
|1.447.845.522
|% 2,46
|
|AKBNK
|10,55
|1.387.370.879
|% -0,47
|
|EKGYO
|3,75
|1.447.845.522
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,70
|1.166.015.133
|% 0,53
|
|PETKM
|11,96
|2.035.302.624
|% 3,10
|
|ADESE
|0,92
|138.610.149
|% 5,75
|
|ZOREN
|2,86
|402.898.863
|% 2,51
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1216
|18,1268
|% 0,23
|
|Euro
|18,1245
|18,1381
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,3155
|21,4224
|% -0,07
|
|Frank
|18,8290
|18,9425
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8111
|4,8352
|% 0,21
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-13,21
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|6.785
|6.887
|-42,00
|
|Tam
|6.814
|6.867
|-70,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|0,11
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:36KFEIN
Yüzde 4.26 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 715 adet işlem
-
14:35ROYAL
Yüzde 5.43 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 801 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 29 artarak (% 0.74 ) 3, 303
-
14:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, SASA
-
14:34XU100
Endeks 3, 050 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 34, 258.00 milyon TL de