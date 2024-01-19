***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 850.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 15/12/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 18.01.2024 tarih ve 4/82 sayılı kararı ile onaylanmıştır.İhraç Belgesi ektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241758BIST