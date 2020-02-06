***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 220.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 30.01.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.01.2021Ek AçıklamalarŞirket'imizin 220.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 8/137 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesi ve 22.01.2020 tarihli Borçlanma Aracı Başvuru Formumuz Ek'te verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı Bono İhracı.pdfEK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 3 Borclanma Aracı Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817334BIST