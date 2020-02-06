***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.02.2020 13:13
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 220.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 30.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirket'imizin 220.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 8/137 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesi ve 22.01.2020 tarihli Borçlanma Aracı Başvuru Formumuz Ek'te verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı Bono İhracı.pdf
EK: 2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Borclanma Aracı Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817334
BIST
14:12123.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 1.067,75
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:125,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:126,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:12301,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,16
|Açılış
|: 301,65
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,22
|12.603.526
|% 13,18
|
|ARSAN
|5,10
|9.454.733
|% 12,09
|
|LINK
|27,26
|11.262.691
|% 10,81
|
|CEOEM
|8,35
|39.076.174
|% 10,16
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.508.915
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,22
|3.012
|% -7,25
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,81
|1.165.361.100
|% 1,37
|
|ODAS
|2,28
|555.749.063
|% 2,70
|
|SASA
|9,72
|475.323.296
|% 2,75
|
|SISE
|5,64
|448.638.597
|% 2,36
|
|YKBNK
|3,13
|361.256.073
|% 4,33
|
|ODAS
|2,28
|555.749.063
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,76
|231.058.810
|% 4,14
|
|IEYHO
|0,71
|84.582.004
|% -4,05
|
|YKBNK
|3,13
|361.256.073
|% 4,33
|
|CEMAS
|1,23
|141.340.791
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7361
|7,7749
|% -0,13
|
|Frank
|6,1230
|6,1599
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5910
|1,5989
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|9,58
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,19
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.027
|15,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|13,22
|
|Yarım
|961
|986
|6,39
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,08
|
Seans Raporu
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