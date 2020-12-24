Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.12.2020 18:29



***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi SPK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK İhraç belgesi ekleme ve tutar düzeltme

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 360.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 360.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 77/1539 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Formumuz Ek'te verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 YF Borclanma Araci Basvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894813


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.426
Değişim :  0,59% |  8,34
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.432 En Düşük
1.415
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 33,66 317.776.837 % 10,00  
LUKSK 27,94 2.392.481 % 10,00  
YAPRK 55,00 3.980.978 % 10,00  
KOZAL 91,40 1.151.812.076 % 9,99  
POLTK 405,30 2.221.855 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5811 7,5906 % -0,65  
Euro 9,2364 9,2485 % -0,88  
Sterlin 10,2402 10,2915 % -0,49  
Frank 8,4779 8,5289 % -1,09  
Riyal 2,0152 2,0253 % -0,74  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 5,69  
Altın Gr. 458 458 -2,26  
Cumhuriyet 3.025 3.071 -19,00  
Tam 3.011 3.087 -18,16  
Yarım 1.455 1.493 -8,79  
Çeyrek 730 747 -4,39  
Gümüş.Ons 25,74 25,79 0,15  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,00  
B. Petrol 50,98 50,98 -0,26  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru