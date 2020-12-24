***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.12.2020 18:29
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi SPK onayı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK İhraç belgesi ekleme ve tutar düzeltme
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 360.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 360.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 77/1539 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Formumuz Ek'te verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 YF Borclanma Araci Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894813
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
18:057,5906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0499
|Açılış
|: 7,5800
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|Önceki Kapanış
|: 7,6450
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7,6740
En Düşük
7,5501
18:059,2485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0817
|Açılış
|: 9,2300
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|Önceki Kapanış
|: 9,2950
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9,3717
En Düşük
9,2095
18:05457,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,09
|Açılış
|: 457,96
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|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|33,66
|317.776.837
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.392.481
|% 10,00
|
|YAPRK
|55,00
|3.980.978
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.151.812.076
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.221.855
|% 9,99
|
|KAPLM
|29,70
|1.455.755
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,78
|1.084.113
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,36
|877.716.677
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,91
|1.797.631
|% -9,91
|
|UZERB
|46,70
|211.115
|% -9,85
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|THYAO
|12,80
|1.845.057.806
|% 2,73
|
|IPEKE
|13,77
|1.719.049.097
|% 8,85
|
|ECILC
|7,93
|1.497.669.735
|% 8,93
|
|SKBNK
|1,50
|1.192.609.307
|% -5,06
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|YKBNK
|3,03
|967.920.758
|% -0,66
|
|PEKGY
|2,82
|806.746.690
|% -9,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5811
|7,5906
|% -0,65
|
|Euro
|9,2364
|9,2485
|% -0,88
|
|Sterlin
|10,2402
|10,2915
|% -0,49
|
|Frank
|8,4779
|8,5289
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0152
|2,0253
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,69
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,00
|
|B. Petrol
|50,98
|50,98
|-0,26
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Seans Raporu
18:05
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17:59PARSN
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 547, 643 adet işlem
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17:58RHEAG
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 680 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 33, 616.00 milyon TL de
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17:57PARSN
Yüzde 5.69 oranında artışla 23.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 489 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde 5.31 oranında artışla 17.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 252 adet işlem