***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Belgesi SPK onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK İhraç belgesi ekleme ve tutar düzeltmeYetkili Organ Karar Tarihi 11.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 360.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 360.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 77/1539 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı Başvuru Formumuz Ek'te verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 YF Borclanma Araci Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894813BIST